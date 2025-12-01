趙少康砍兩節目向鄭麗文交心？邱毅曝飛碟仍是趙掌權...周玉蔻揭穿內幕：是為保住中廣公司的鉅額利益！經詢本人稱「沒有評論」

近期傳出中廣董事長趙少康針對旗下廣播節目「秋後算帳」，不但藍營網紅「歷史哥」李易修主持四年節目的《歷史易起SHOW！》被「親砍」；主持飛碟晚餐時段的媒體人陳揮文也無預警宣布告別19年的節目。資深媒體人周玉蔻指出，面對鄭麗文，這些舉動是趙少康選擇對自身最有利的回應，前立委邱毅的指控，也揭穿了趙還是飛碟電台的地下掌權人，說到底目的是為保住中廣公司的鉅額利益。而經記者詢問，有關趙本人的回應，近趙人士表示，趙少康回應「沒有評論」。

周玉蔻指出，趙少康砍掉歷史哥在中廣及陳揮文在飛碟電台的節目，主要還是要保住他當年靠著「馬金」等人支持，以小搏大、吃下的中廣公司鉅額利益。



周玉蔻提到，中廣公司從中國國民黨賣給趙少康後，雙方財務分配、公司管理關係，一直有很多奇奇怪怪、複雜的利益糾葛。她認為，國民黨主席鄭麗文再新手上任，黨機器在手掌有生殺大權，趙少康是在利害權衡下，選擇對自己最有利的回應。



周玉蔻直言，很多人朝什麼言論自由、干涉節目內容批評趙少康，實在太天真了，不過邱毅罵趙是下毒手停播這兩個節目的幕後殺手，不僅揭穿國王新衣，倒是同時也揭發趙少康始終是飛碟電台地下老闆的內幕。



周玉蔻回顧，當年趙少康小錢吞下中廣公司股份，曾經允諾政府（NCC)要脫手他持有的飛碟及News98的股份；但依照邱毅最新的指控，趙還控制著飛碟電台，代表他當初是玩假的，恐怕是找了人頭擔任要職，處理由他創辦的電台在檯面上不可控制的規定。



周玉蔻也說，趙少康在鄭麗文當上黨主席後，曾痛批她利用共產黨收拾民進黨的說法「太可怕」，若干台派人士還很開心歡呼他來歸，自己當時就說了，台派綠營別想太多，「那之後，趙少康有再說過重話罵鄭麗文了嗎？」



周玉蔻再指，除了中廣公司的利益，趙少康主持的「少康戰情室」是TVBS主導的地盤，T台老闆的政治傾向再怎麼說，也沒想觸怒鄭麗文的黨中央和中國當局，「這樣大家明白了吧？恭喜趙少康大刀小砍，夠有魄力，保住名與利。熱血老趙，星光乍現，南柯一夢。」



《放言》記者對此詢問近趙人士，本人有無回應？不過，近趙人士表示，趙少康回應「沒有評論」。

