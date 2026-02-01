趙少康站台挺白營主席 直言藍白「一定要合作」

前中廣董事長趙少康1日站台致詞。（張鎧乙攝）

台灣民眾黨主席黃國昌今（1）日上午於新莊成立新北市長競選總部，前中廣董事長趙少康親自出席站台致詞，高度肯定黃國昌的領導能力與立院表現，並直言未來藍白「一定要合作」，不只是在新北市，目標就是要贏下選戰。

趙少康致詞時表示，黃國昌是「非常優秀、非常好的領袖人物」，過去在立法院「能拼敢衝、有格局也有觀點」，雙方曾在「大罷免」議題上合作，展現出「無比強大的力量」。他也說明今日出席原因很單純，「因為是好朋友」，強調自己與黃國昌，以及國民黨有意角逐新北市長的台北市副市長李四川私交甚篤。

談及國民黨動向，趙少康指出，國民黨方面春節前若能確定人選，藍白雙方預計3月就會進行協調。他直言「我認為國民黨就是李四川」，但也強調，新北市幅員遼闊、人口超過400萬，黃國昌仍有兩個月時間可以全力衝刺，「時間說長不長」，無論最後推出的是李四川或黃國昌，藍白的共同目標只有一個，就是贏得新北市長選舉。

趙少康也進一步指出，未來藍白合作不應侷限於單一縣市，「天下之廣，非一人所能獨治」，若黃國昌當選新北市長，一定會大量延攬國民黨人才；反之，若由李四川出線，也勢必會重用民眾黨的人才，展現跨黨派治理的新模式。

他最後強調，新北市是全台人口最多、經濟實力與生產力都名列前茅的直轄市，今日競選總部外聚集大批支持者，顯示黃國昌已具備相當雄厚的民意基礎，藍白若能順利整合，勢將對新北市長選情投下震撼彈。

