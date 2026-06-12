趙少康籲在野「全面封殺監委提名」 喊話實質廢除監察院

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趙少康發文呼籲在野黨立院「全面封殺」監委提名，主張以此達成「實質廢除監察院」。（圖：趙少康臉書）

監察院新一屆正副院長與監委提名名單公布後，政治攻防持續升溫。媒體人趙少康今(12日)在臉書發文表態，支持在野黨於立法院行使同意權時「全面封殺」所有監委提名人，主張透過集體否決達成「實質廢除監察院」目標，相關言論也讓監院存廢與人事審查再度成為政壇焦點。

趙少康臉書全文：

實質廢除監察院 監委一個都不給過

這屆監委任期到七月底屆滿，賴清德決定繼續提好提滿，昨天宣布正副院長等29名監委名單。我支持蔣萬安的倡議，呼籲藍白兩黨審查時，全面封殺這29個人，一個都不要給過，達到 #實質廢除監察院的效果 。

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賴清德的監委名單，謝政達、廖婉汝有國民黨背景，民眾黨一個都沒有。即使賴清德不願意讓在野席次超過民進黨，但是至少要保留五席給國、眾兩黨才有意思，現在這樣2/29的比例安排，根本就是「雞肋」，完全不尊重在野黨。

民進黨在野時，罵國營事業都是米蟲，應該全部民營化，罵監察院沒功能，應該廢除，結果前後執政快20年了，國營事業跟監察院的人事酬庸只有更多。這屆提名的監察院長陳永興就是個大獨派，賴清德有真心想讓人事案通過？還是又在累積選舉相罵本？

陳菊在被提名監察院長時，公開表達自己是「最後一任監察院長」，結果這次29個人還是提好提滿，其中的廖婉汝跟謝政達只是賴清德的權謀，要讓國民黨為難。雖然謝政達是好朋友，但是就算通過這兩個人，在監察院又能發揮什麼功能？

國民黨應該做成全黨政策「全面封殺監委提名人」，以展現實質廢除監察院的決心，符合民意期待，也替民進黨在野時的崇高理想圓夢。

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