趙少康罷免亮票「獲緩刑免關」 北院判決理由曝光

前中廣董事長、「戰鬥藍」發起人趙少康去年7月在國民黨立委羅智強的罷免案投票時，公開秀出他已蓋好的選票讓現場媒體拍攝。趙少康遭起訴後坦承犯行，還說「我反對大惡罷，還有人不知道？」今（20日）判決出爐，趙少康被處拘役55日、緩刑2年，不用被關，台北地院也說明判決理由。

檢一度請求從重量刑 法院判拘役緩刑

趙少康去年7月大罷免投票時公開亮票引發爭議，10月檢察官傳喚趙少康出庭說明，趙少康還說對媒體說「那是展示，哪有亮票？」「誰知道你們（媒體）拿長鏡頭定格拍呢？只是表示有投票而已。」檢方認為，趙少康身為知名公眾人物，言行動見觀瞻，曾多次參與重要公職人員選舉或親自擔任候選人，對於不得亮票的規定應該知之甚詳，卻刻意違反法律規定，且事後飾詞推託，辯稱並非故意，企圖輕描淡寫一語帶過，態度顯不足取，請求法院從重量刑。

台北地院依違反《公職人員選罷法》「不得將圈定內容出示他人罪」，判決趙少康拘役55天，得易科罰金每日折算1,000元，緩刑2年，並於判決確定後6個月內，向公庫支付5萬元。

法院新聞稿說理由 指趙少康破壞選舉秘密性

台北地院今透過新聞稿說明認定及量刑理由。趙少康在準備、審理期間都對被起訴的事實、罪名坦承不諱，且有在場證人和新聞畫面等證據，認定他違反「不得將圈定內容出示他人罪」。

法院指出，憲法第129條規定「無記名投票」之目的，乃為確保選舉人能不受任何外力干預，依其自由意志在選票上作出決定。趙少康長年從事媒體業並擔任政黨要員，參政經驗豐厚，理應深知我國民主轉型之艱辛，更應遵守選舉規範，竟向他人、現場媒體記者出示圈選內容，供媒體拍攝報導，不僅破壞選舉之秘密性及公平性，更對公眾法治觀念造成負面示範，所為顯屬不該。

法院認趙少康「勇於承認錯誤」、確有悔悟之心

不過考量到趙少康坦承犯行之犯後態度，斟酌其自述之智識程度、家庭經濟狀況、並無前案紀錄之素行等情狀，以及檢察官量刑之意見，做出拘役55天之判決，並諭知得易科罰金之標準。

同時，趙少康過去沒有因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，犯後能勇於承認錯誤，坦然面對國家司法之訴追程序，並承諾日後絕不再犯，堪信「確有悔悟之心」，因此其所宣告之刑以暫不執行為適當，宣告緩刑2年。

而法院還是認為，要給趙少康一定負擔的必要，因此命他在於判決確定翌日起6個月內，要向公庫支付新台幣5萬元。

