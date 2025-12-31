趙少康罷免投票涉亮票遭訴 北院115年1/20宣判

（中央社記者林長順台北31日電）前中廣董事長趙少康今年7月26日罷免案投票時展示選票給媒體拍攝，涉嫌亮票，北檢依違反選罷法起訴。趙少康今天開庭認罪，台北地方法院訂明年1月20日宣判。

趙少康庭訊時坦承違反選罷法，並表示當時沒有聽到選務人員制止他，事後詢問一些記者，也說沒聽到有人制止，如果有人制止，一定會收好選票。

他說，當時離開投票所就聲明認錯，不是故意亮票，而且他的立場大家都知道，沒有亮票必要。

趙少康的律師表示，趙少康是過失亮票，已透過媒體表示犯錯，犯後態度良好，況且亮票行為沒有實質影響，希望法官從輕量刑或以公益金代替刑罰。公訴檢察官則請法官考量趙少康的犯後態度，依法量刑。

法官諭知全案採簡式判決，今天辯論終結，訂明年1月20日上午宣判。

檢方起訴指出，趙少康於7月26日上午9時許，在台北市大安國民中學第581號投票所，領取罷免票並完成圈定，步出圈票處朝投票匭行進之際，經在場擔任選務工作的楊姓主任管理員提醒應將選票折好，竟將罷免票平舉胸前，且將刊印同意罷免、不同意罷免二欄之面朝身體外側，以此方式將應秘密的圈定內容出示供現場記者拍攝。

檢方表示，趙少康隨後將罷免票自胸前放下，楊姓主任管理員見狀再次提醒不得有亮票行為，趙少康繼續前行並低頭檢視手中罷免票，至投票匭前於將罷免票投入前，再次以左手持該罷免票將刊印同意罷免、不同意罷免二欄之面朝向記者，以此靜止狀態供記者拍攝後，再將該圈定面反轉朝向自己，續待記者拍攝完成後，才將罷免票投入票匭。

台北地檢署認定趙少康先後2次將圈定內容出示他人，11月間依違反公職人員選舉罷免法起訴趙少康。（編輯：黃名璽）1141231