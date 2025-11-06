趙少康罷免投票涉亮票遭起訴求重刑 回應「尊重司法 不揣測」
前中廣董事長趙少康於今年7月26日罷免案投票時，展示選票給媒體拍攝，涉嫌亮票。台北地檢署今天偵查終結，認定趙少康先後兩次將圈定內容出示他人，事後又飾詞推託，態度顯不足取，依違反公職人員選舉罷免法起訴趙少康，並請法院從重量刑。
對此，趙少康今天回應，犯後態度好不好是主觀認定，尊重司法是他一向的態度，他不會去揣測什麼，一切就依法論法，到了法院他會是同樣的講法。
檢方起訴指出，趙少康於7月26日上午9時許，在台北市大安國民中學第581號投票所，領取罷免票並完成圈定，步出圈票處朝投票匭行進之際，經在場擔任選務工作的楊姓主任管理員提醒應將選票折好，竟將罷免票平舉胸前，且將刊印同意罷免、不同意罷免二欄之面朝身體外側，以此方式將應祕密的圈定內容出示供現場記者拍攝。
檢方表示，趙少康隨後將罷免票自胸前放下，楊姓主任管理員見狀再次提醒不得有亮票行為，趙少康繼續前行並低頭檢視手中罷免票，至投票匭前於將罷免票投入前，再次以左手持該罷免票將刊印同意罷免、不同意罷免二欄之面朝向記者，以此靜止狀態供記者拍攝後，再將該圈定面反轉朝向自己，續待記者拍攝完成後，才將罷免票投入票匭。
台北市警察局大安分局通知趙少康說明後，依公職人員選舉罷免法函送北檢。檢察官於9月23日傳喚趙少康說明，訊後請回。趙少康當時表示，他只是展示票、表示有投票而已，並沒有亮票，整件事勞師動眾，浪費司法資源。
北檢認定趙少康先後兩次將圈定內容出示他人，今天依違反公職人員選舉罷免法起訴趙少康。
檢察官表示，請法院審酌趙少康身為知名公眾人物，言行動見觀瞻，更曾多次參與重要公職人員選舉活動甚或親自擔任候選人，對於不得亮票的規定，應知之甚詳，竟仍於罷免投票過程中刻意違反法律規定，出示其圈定內容，事後又飾詞推託，辯稱並非故意云云，企圖輕描淡寫一語帶過，態度顯不足取，請法院予以從重量刑。
對此，趙少康今天受訪表示，犯後態度好不好是主觀認定，對於檢察官的詢問，他都一五一十回覆，他最後也向檢察官表達希望能夠不起訴，不然就是緩起訴，他也向檢察官表示以後會非常小心，不會再犯，所以他認為自己犯後態度蠻好的。
趙少康說，大安警分局先傳喚他，他犯後態度好不好，可以去問大安警分局，他當時也表達希望大安警分局轉呈檢察官，他希望不起訴或緩起訴的想法。他到法院還是同樣的說法，表達自己不是故意，他是反對罷免的，他沒去非洲看動物大遷徙，留下來投票，當然是反對罷免，需要亮票表示態度嗎？
趙少康強調，他沒有犯罪動機，並向檢察官坦承那次是不小心的，以後絕對不會再這樣，所以他不解，什麼樣才是犯後態度好，不過這是主觀認定，他沒意見。尊重司法是他一向的態度，他不會去揣測什麼，就依法論法，到了法院他會是同樣的講法。
公職人員選舉罷免法第88條第2項規定，「投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人」，違者依同法第105條規定，可處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
賴瑞隆、許智傑、邱議瑩全落馬？謝寒冰曝高雄變數 預言賴清德恐改派他出戰
民進黨立委林岱樺身陷涉貪爭議，仍在高喊冤屈的同時、拋出有意參選高雄市長的規劃，事後林岱樺也表示，若能經過黨內初選的公平競爭，就算民調不如對手也會願賭服輸；媒體人謝寒冰指出，這就是民進黨要小心的一點，畢竟就算林岱樺願賭服輸、她的支持者會怎麼想仍是未知數。另外謝寒冰也分析，總統賴清德仍屬意立委賴瑞隆出線，若後者聲勢拉不起來，可能會直接派總統府秘書長潘孟安出馬。......風傳媒 ・ 22 小時前
蘇巧慧戰新北！吳子嘉預言藍營派這人贏定了
[NOWnews今日新聞]民進黨選對會昨（5）日拍板提名立委蘇巧慧競選2026新北市長，外界同時高度關注藍白是否合作推出人選？對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，國民黨推出的候選人會是李四川，藍白...今日新聞NOWNEWS ・ 35 分鐘前
中方官員全部坐正一語不發 川普憶川習會：沒見過有人那麼害怕
美國總統川普週三（11/5）邀請共和黨參議員在白宮舉行早餐會，致詞時提到上週與中國國家主席習近平會談時的情況。他透露，當時他直接向習近平身邊的高官問問題，但高官一語不發，都顯得非常害怕。太報 ・ 3 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前
補充保費變革 480萬人受影響 專家： 應調整一般保費費率
健保專家說，徵收補充保費，改採年度計算，宛如家戶總所得的縮影，看似公平，有錢的人必須多繳一些保費，但這只是枝微末節，健保收入僅增多100多億元，無濟於事。為求公平，應從調整一般保費費率，並減少醫療浪費等重點著手改革。聯合新聞網 ・ 5 小時前
徐國勇：新加坡有鞭刑 非完全民主國家
民進黨祕書長徐國勇5日於直播節目再度論及台灣主權，坦承「祖先來自中國」，卻強調語言、宗教、文化、血緣均非國家要件；而提到詐騙問題時，徐強調台灣治安在亞洲僅次於有鞭刑的新加坡，「但鞭刑不符合人道，所以新加坡不是一個完全自由民主的國家」，藍委直指他身為執政黨祕書長，此發言非常不恰當。中時新聞網 ・ 7 小時前
「不是人類」、「他是狠角色」山本由伸G6投96球隔天再登板道奇牛棚全傻眼
世界大賽MVP山本由伸，系列賽包辦了道奇4勝中的3勝，G6先發用96球後G7再後援了2.2局，再完全沒休息情況下「完全燃燒」，這樣的驚人膽識讓道奇的牛棚隊友們全傻了眼，不僅隊友有認為他「不是人類」外，美媒《The Athletic》也以「狠角色」形容他。太報 ・ 2 小時前
桃園南門市場大火燒掉三分之二 數百攤位受影響
南門公有零售市場於民國40年間成型至今，是桃園區歷史最悠久的傳統市集之一。南門市場昨晚發生大火，有約三分之二面積、數百攤位受影響。桃園市長張善政今天上午趕赴現場了解狀況，市府也召開緊急會議，將暫時停止收租、研擬攤商補助方案等。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 50 分鐘前
中共恐通報國際刑警組織引渡沈伯洋？ 國台辦用8個字回應
中國重慶公安局上週宣布對立委沈伯洋立案調查後，未來中共是否會進一步將「懲獨」名單通報國際刑警組織引發關注。國台辦今日（11/5）表示，「法網恢恢，疏而不漏」，無論「台獨頑固分子」身在何處，大陸都將對其採取一切必要的懲治措施，終身追責。太報 ・ 1 天前
佛里曼：確信美總統挺台的日子 已不復返
美國紐約時報專欄作家佛里曼昨在遠見高峰會表示，那種可以確信美國總統會支持台灣的日子，已經一去不復返了，「你們可以問問澤倫斯基。」他建議台灣應採取「刺蝟」雙重策略，劃清界限，「讓中國不會想要對你動手腳，同時又要保持合作、和平、低調，使別人不會注意到你。」聯合新聞網 ・ 5 小時前
回應鄭麗文？ 解釋九二共識 陸方罕提「各表」
國民黨主席當選人鄭麗文，即將在本週末就任，今天（29）她也前往南投，出席感恩餐會，與南投縣長許淑華、議長何勝豐等人親自道謝。由她任命的副主席蕭旭岑，則前往大陸與國台辦主任宋濤會面，並重申未來將強化兩岸管道；於此同時，大陸國台辦也罕見在「九二共識」的解釋上，提到了「各表」的精神。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
范姜彥豐拒賠償分期！徵信社吐心聲 澄清粿王不雅照為謠傳
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，王子4日晚間二度發聲，除了向范姜彥豐致歉外，還坦承有參與協商，並提出「分期付款」賠償金的請求卻遭拒絕。徵信社則回應，只希望別再看到雙方繼續撕裂。中天新聞網 ・ 3 小時前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
網紅泡湯激吻男友！「極樂私密照」流出 把放閃的事全做了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導網紅黃小愛上個月公開脫單的喜訊，昨（5）日她在社群媒體上發出親密照放閃，地點是溫泉湯屋，小倆口身上都只有一條浴巾包裹...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
租屋養老遭拒！台中75歲長者「找40間租屋」全碰壁…房東聽年齡秒拒絕
台中市近期發生租屋悲歌，一名高齡75歲的長者從外地退休後，想回台中租屋養老，結果大部分房東聽到年齡後，紛紛拒絕，連看屋的機會都沒有，就連有社宅性質的包租代管機構都說沒辦法。該長者一連找了40間租屋都碰壁，只能求助議員幫忙，最終透過議員媒合才找到安身之處，離譜狀況也顯示台中長者租屋困境日益嚴峻。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
MLB》前田健太結束美職10年生涯 正式宣告明年將重回日職
37歲投手前田健太今透過社群媒體宣布，將自下個賽季起重返日本球界，正式結束長達10年的美國職棒生涯。 前田健太目前在日本職棒累積97勝、美國職棒大聯盟68勝，距離TSNA ・ 1 小時前
虎鯨困廢棄海洋公園 見無人機「主動表演」
[NOWnews今日新聞]法國一處海洋公園今年１月關閉，一對虎鯨母子和多隻海豚仍被留在廢棄的水池。美國攝影師勞倫斯（SephLawless）用空拍機拍到，原本在水面漂浮的母鯨維琪（Wikie）與公鯨凱...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
高鐵1奇景竟達百萬觀看！網曝「騎士1行為」引共鳴
生活中心／饒婉馨報導高鐵是許多人的通勤首選，因為方便又快速。近日有網友在旅途中發現一個景象，拍照PO上社群平台引起一陣熱議風波。貼文至今已經吸引超過12萬按讚數，很多人看到後都忍不住笑了，甚至還有網友加碼分享，騎機車也會出現很相似的景象，引發大票台灣網友共鳴。民視 ・ 1 天前