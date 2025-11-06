趙少康罷免投票涉亮票遭起訴求重刑 回應「尊重司法 不揣測」

前中廣董事長趙少康於今年7月26日罷免案投票時，展示選票給媒體拍攝，涉嫌亮票。台北地檢署今天偵查終結，認定趙少康先後兩次將圈定內容出示他人，事後又飾詞推託，態度顯不足取，依違反公職人員選舉罷免法起訴趙少康，並請法院從重量刑。

對此，趙少康今天回應，犯後態度好不好是主觀認定，尊重司法是他一向的態度，他不會去揣測什麼，一切就依法論法，到了法院他會是同樣的講法。

前中廣董事長趙少康在罷免投票時亮票，台北地檢署9月23日約談趙少康（前）到庭說明。（中央社資料照）

檢方起訴指出，趙少康於7月26日上午9時許，在台北市大安國民中學第581號投票所，領取罷免票並完成圈定，步出圈票處朝投票匭行進之際，經在場擔任選務工作的楊姓主任管理員提醒應將選票折好，竟將罷免票平舉胸前，且將刊印同意罷免、不同意罷免二欄之面朝身體外側，以此方式將應祕密的圈定內容出示供現場記者拍攝。

檢方表示，趙少康隨後將罷免票自胸前放下，楊姓主任管理員見狀再次提醒不得有亮票行為，趙少康繼續前行並低頭檢視手中罷免票，至投票匭前於將罷免票投入前，再次以左手持該罷免票將刊印同意罷免、不同意罷免二欄之面朝向記者，以此靜止狀態供記者拍攝後，再將該圈定面反轉朝向自己，續待記者拍攝完成後，才將罷免票投入票匭。

台北市警察局大安分局通知趙少康說明後，依公職人員選舉罷免法函送北檢。檢察官於9月23日傳喚趙少康說明，訊後請回。趙少康當時表示，他只是展示票、表示有投票而已，並沒有亮票，整件事勞師動眾，浪費司法資源。

北檢認定趙少康先後兩次將圈定內容出示他人，今天依違反公職人員選舉罷免法起訴趙少康。

檢察官表示，請法院審酌趙少康身為知名公眾人物，言行動見觀瞻，更曾多次參與重要公職人員選舉活動甚或親自擔任候選人，對於不得亮票的規定，應知之甚詳，竟仍於罷免投票過程中刻意違反法律規定，出示其圈定內容，事後又飾詞推託，辯稱並非故意云云，企圖輕描淡寫一語帶過，態度顯不足取，請法院予以從重量刑。

對此，趙少康今天受訪表示，犯後態度好不好是主觀認定，對於檢察官的詢問，他都一五一十回覆，他最後也向檢察官表達希望能夠不起訴，不然就是緩起訴，他也向檢察官表示以後會非常小心，不會再犯，所以他認為自己犯後態度蠻好的。

趙少康說，大安警分局先傳喚他，他犯後態度好不好，可以去問大安警分局，他當時也表達希望大安警分局轉呈檢察官，他希望不起訴或緩起訴的想法。他到法院還是同樣的說法，表達自己不是故意，他是反對罷免的，他沒去非洲看動物大遷徙，留下來投票，當然是反對罷免，需要亮票表示態度嗎？

趙少康強調，他沒有犯罪動機，並向檢察官坦承那次是不小心的，以後絕對不會再這樣，所以他不解，什麼樣才是犯後態度好，不過這是主觀認定，他沒意見。尊重司法是他一向的態度，他不會去揣測什麼，就依法論法，到了法院他會是同樣的講法。

公職人員選舉罷免法第88條第2項規定，「投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人」，違者依同法第105條規定，可處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。

