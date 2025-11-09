趙少康罷免投票涉亮票遭起訴 羅智強質疑司法追殺
（中央社記者劉冠廷、陳俊華台北9日電）前中廣董事長趙少康在罷免案投票時涉嫌亮票，遭台北地檢署依違反選罷法起訴，並請法院從重量刑。國民黨團書記長羅智強今天說，從未聽聞有因亮票而遭判刑者，檢察官卻仍執意起訴，還要求法院從重量刑，這是否又是司法追殺。
民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱接受中央社記者訪問時表示，檢察官只是依其職責起訴，而趙少康身為公眾人物，一舉一動備受社會關注，當事人有沒有意圖、犯意，是由法院審理，且這起事件有那麼多人看到，如果檢察官沒有起訴，會不會也有人認為是檢察官失職。
鍾佳濱指出，法律有明定條文，如果認為不合時宜，羅智強身為立法委員，可本於職責提出修法，讓法律更加明確，現在立法者卻反過頭來質疑依法執行的檢察官，顯然不當；大家各司其職，檢察官只是依法追訴，罪責是否相當，最後要由法官審理。
趙少康今年7月26日罷免案投票時，展示選票讓媒體拍攝，涉嫌亮票。台北地檢署11月6日偵查終結，依違反選罷法起訴趙少康，趙少康回應表示，尊重司法是他一向的態度，一切依法論法。
國民黨立法院黨團書記長羅智強今天透過臉書聲援趙少康，他說，726反惡罷投票，趙少康不小心把選票的背面當成正面展示給記者拍攝，第一時間即承認錯誤，表示「一時失誤，做了錯誤示範」，趙少康應訊時，也向檢察官如實還原726當天的過程，但檢察官仍提起公訴，並指趙少康「犯後態度不佳」，還要法院「從重量刑」。
羅智強認為，大罷免期間，趙少康全力支援反惡罷活動，甚至自己辦了兩場大型造勢活動。如趙少康所說，反惡罷的立場無人不知，根本不需要故意亮票表明心跡，並無違法動機。選罷法也規定，若投票人亮票後，「經選務人員制止並要求其退出，卻拒絕離開或繼續亮票」，才構成犯罪。（編輯：林淑媛、蘇志宗）1141109
