趙少康罷免投票涉亮票 北檢認刻意違法求處重刑

北檢襄閱主任檢察官高一書說明，「檢察官依違反《公職人員選舉罷免法》第105條，將圈選內容出示他人罪嫌，依法提起公訴，並審酌被告犯後飾詞推託、態度顯不足取，請求法院從重量刑。」

前中廣董事長趙少康回應，「我滿錯愕的，為什麼？因為說我犯後態度不好，我也覺得很奇怪 ，詢問我的問題我都一五一十答覆，而且最後我也講，我說希望檢察官不起訴，那要不然就是緩起訴，我是選過很多次舉也參選過副總統，但是我從來沒有投過罷免票。」

廣告 廣告

趙少康出面喊冤，表示自己當時「反對罷免」的立場很明確，因此不需要故意亮票、沒有犯罪動機，也認為自己犯後態度良好，有和檢察官說明是不小心的，但也強調後續會尊重司法。

更多公視新聞網報導

司法案件爆量檢察官難扛 法務部鬆綁辦案期限管考

檢察官涉嫌不正當訊問、辱罵律師 遭判罰10個月薪

太魯閣號出軌》 檢察官進隧道勘驗 盼今日拖離第6、8節

