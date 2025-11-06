趙少康罷免日「兩度亮票」遭起訴 檢方指故意違法請求從重量刑

趙少康在726罷免投票時做出亮票動作。（資料畫面）

前中廣董事長趙少康在今年7月26日罷免案投票時，被媒體拍到兩度亮出選票內容，引發外界質疑違法，儘管趙少康堅持喊冤，但台北地檢署偵查後認定非「一時失誤」，而是明知法規仍故意違反，今（6日）依違反《公職人員選舉罷免法》起訴，並請法院從重量刑，最重可處2年有期徒刑。

北檢調查指出，趙少康當天上午9時許前往台北市大安國中第581號投票所投票，領取罷免票並完成圈選後，走出圈票處準備投票時，選務人員提醒應將選票折好。趙少康不僅未照辦，反而將罷免票平舉至胸前，讓印有「同意罷免」「不同意罷免」的票面朝外，供現場媒體拍攝。

根據檢方起訴書，選務主任當場再次提醒不得亮票，但趙少康走至投票匭前仍以左手持票，將圈選欄再度朝向記者鏡頭靜止數秒，之後才將選票翻轉投入票匭，台北市警察局大安分局事後依違法情節函送北檢偵辦。

趙少康事後受訪表示，他只是想「展示已完成投票」，否認亮票違法，並抱怨媒體「拿長鏡頭定格拍」，強調自己「一時失誤，並非故意」。但檢方指出，趙少康身為政治圈資深人物，多次參與或主持選舉活動，理應熟知不得出示圈選內容的規定，卻仍刻意違法，事後又以語帶推託方式淡化責任，「態度顯不足取」。

依《公職人員選舉罷免法》第88條規定，投票人圈選後不得將圈定內容出示他人，違者可依同法第105條處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。北檢強調，趙少康身為社會具高度影響力的公眾人物，其行為不僅違法，更可能造成不良示範，因此請法院審酌後從重量刑。





