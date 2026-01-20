趙少康罷免案投票2度亮票 北院判緩刑2年

（中央社記者謝君臨台北20日電）中廣前董事長趙少康去年7月26日罷免案投票時展示選票給媒體拍攝，涉嫌亮票，北檢依違反選罷法起訴。北院今天判趙少康拘役55天，可易科罰金，緩刑2年，需支付公庫5萬元。可上訴。

台北地檢署起訴指出，趙少康於去年7月26日上午9時許，在台北市大安國民中學第581號投票所，領取罷免票並完成圈定，步出圈票處朝投票匭行進之際，經在場選務人員提醒應將選票折好，竟先後2次將圈定內容出示供現場記者拍攝。北檢去年11月間依違反公職人員選舉罷免法起訴趙少康。

台北地方法院上午宣判，尚未說明判決認定的犯罪事實與量刑理由。

公職人員選舉罷免法第88條第2項規定，「投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人」，違者依同法第105條規定，可處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。（編輯：李亨山）1150120