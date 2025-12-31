趙少康認罪了！726大罷免亮票「求輕判」 宣判日期出爐

即時中心／徐子為報導

今年7月26日首波大罷免投票當天，前中廣董事長、國民黨「戰鬥藍」成員趙少康被媒體拍到「2度亮票」，北檢調查後認定趙少康故意亮票，還痛批他事後卸責推託，態度不佳，依違反《選罷法》起訴，並建議法院從重量刑。台北地院今開庭，趙少康今天當庭認罪，法官訂明（2026）年1月20日宣判。

趙少康於今年7月26日罷免投票日當天，被拍到「2度亮票」的爭議畫面，引發社會熱議。當時有網友猜測，趙少康是否因取消「東非之旅」而影響心情，雖然事後他澄清，強調只是「一時失誤」，並表示「沒想到媒體會捕捉」。



趙少康今（31）日在庭上承認違反《選罷法》，辯稱當時沒有聽到選務人員制止他，事後詢問一些記者，也說沒聽到有人制止；如果有人制止，他一定會收好選票。



他說，當時離開投票所就聲明認錯，不是故意亮票，而且他的立場大家都知道，沒有亮票必要。趙的委任律師表示，趙少康是「過失亮票」，已透過媒體表示犯錯，犯後態度良好，況且亮票沒有實質影響，盼法官從輕量刑或以公益金代替刑罰。公訴檢察官則請法官考量趙少康的犯後態度，依法量刑。



法官諭知本案採簡式判決，今辯論終結，訂明年1月20日上午宣判。





