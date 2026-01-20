趙少康認罪！亮票案北院一審宣判 判拘役55天緩刑2年罰2萬

記者楊佩琪／台北報導

中廣前董事長趙少康被控於7月26日大罷免投票當天，在投票所公開亮票讓媒體拍攝，被依違反選罷法起訴。台北地方法院2025年12月31日首度開庭時，趙少康認罪。全案一審20日宣判，判決趙少康拘役55天，得易科罰金，緩刑2年，需支付公庫2萬元。可上訴。

日前開庭時，趙少康表示這是他這一輩子第一次被起訴，很難過，檢察官偵訊時，他便告訴檢察官認罪，希望能不起訴或緩起訴，但檢察官起訴時說他犯後態度不佳，這讓他回去想半天也想不出來哪裡做錯。另檢方起訴說選務人員當場有制止，但當時都沒聽到。

趙少康並表示，當時只有他1個人在投票所裡投票，沒想到攝影記者以長鏡頭拍到票，不過報導時記者都有塗掉拍到的內容，他當時背對選務人員，沒聽到有制止聲，記者也沒聽到。不過這是他這輩子第一次被起訴，亮票就是不對的，以後也絕對不會再犯。

律師葉慶元則表示，趙少康是「過失亮票」，並非故意亮票，為節省司法資源，所以選擇認罪，當天趙少康自己也說了做了不好的示範，請求法官判處拘役得易科罰金及給予緩刑。

不過對此，檢方顯然不以為然，認為趙少康並非「過失亮票」，且身為公眾人物，對社會有相當影響，請求法官將此次開庭的態度列為考量，依法判刑。

