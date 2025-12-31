趙少康認2度亮票「真的錯了」 嗆賴清德跨年夜應面壁思過

趙少康受訪畫面。馮茵攝

中廣前董事長趙少康7月26日全國大罷免投票日時出現「亮票」行為，遭台北市選委會認定違反《選罷法》，警方蒐證後移送北檢。台北地檢署11月偵結，認為趙少康行為出於故意，依違反《公職人員選罷法》起訴，建請法院從重量刑。趙少康31日出庭，受訪批民進黨發動大罷免都沒事，檢察官卻因為這麼小的事情起訴他，根本是浪費司法資源，更嗆賴清德應在跨年夜這天面壁思過。

趙少康出庭前受訪表示，7月26日當天就說過亮票不對，但民進黨發起勞民傷財的大罷免，不分青紅皂白全面罷免，「民進黨是對的嗎？賴清德是對的嗎？有受到處罰、制裁嗎？」

廣告 廣告

「花那麼多錢、公帑，無差別罷免國民黨立委，賴清德應該利用2025年最後一天面壁思過。」趙少康強調，自己在法庭上也會承認錯誤，但檢察官為這麼小的事情起訴，也是浪費司法資源，隨後引用古文「竊鉤者誅，竊國者侯」批民進黨發動這樣的大罷免都沒事情，說完後便走入法院開庭。

7月26日大罷免投票日，趙少康上午在大安國中完成投票後，走出圈票處時將手中選票舉起，將票的正面對著在場媒體鏡頭，直到走到票匭前才將票對折投入，引發各界質疑亮票違法。

警方調查認為，趙的行為觸犯《選罷法》第88條第2項「投票人圈選後不得向他人出示」規定，依照第105條，違者最高可處兩年以下有期徒刑、拘役，或併科20萬元以下罰金。

北檢調查認為，趙少康身為公眾人物，且多次參與選舉甚至親自擔任候選人，應該清楚不得亮票規定，卻刻意違反法律，事後又辯稱不是故意，態度不足取，建請法院從重量刑。



回到原文

更多鏡報報導

傅崐萁管家人間蒸發8天 資深律師附帶開溜服務！代價曝光

三中案馬英九安全下庄原因曝！高院詳列「6大理由」判無罪

變態男警郭昇翰不只偷拍女同事、洽公民眾 網購創意私房少女性影像再遭法辦