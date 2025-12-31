趙少康開庭認罪大罷免亮票 75歲人生首度被起訴月薪曝光

趙少康罷免投票當天，票進票匭前先對著媒體鏡頭秀選票。（資料照）

前中廣董事長趙少康今年7月26日大罷免投票期間，對著媒體鏡頭亮票，事後台北地檢署11月間依《選罷法》起訴，今（31日）首度開庭，趙少康認罪之餘，主張自己過失亮票，盼法官從輕量刑，75歲趙少康自稱人生中首度被起訴，月收入也因此曝光。

趙少康今年7月大罷免期間原定出發東非旅遊，最終選擇放棄非洲動物大遷徙，選擇留在台灣投下不同意票，但卻在7月26日投票當天，對著媒體鏡頭亮票，公然違反《選罷法》，後經北檢起訴。

亮票案今（31日）首度開庭，趙少康對於亮票一事認罪，但他的律師主張是過失亮票，趙少康表示，罷免票很小一張，以為字很小就亮了一下，「沒想到記者用遠鏡頭拍攝」，且當下沒有選務人員制止等。

趙少康也表示，這是他人生首次被檢方起訴，強調以後投票會特別小心、不會再犯，請求法官從輕量刑，另在個人資料確認環節時，趙少康也向法官說明個人背景，包含碩士畢業、從事媒體業、以及月收約20至30萬元等。全案預計明年1月20日宣判。





