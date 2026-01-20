趙少康願促續杯「大和解咖啡」 鄭麗文：隨時奉陪

即時中心／潘柏廷報導

國民黨戰鬥藍精神領袖、中廣前董事長趙少康，今（20）日上午舉辦新書發表會，而在會中出席的民進黨立院黨團總召柯建銘，提議何時續杯「大和解咖啡」時獲得掌聲，而趙少康則喊話，若有機會願促藍綠白3黨一起喝。對此，國民黨主席鄭麗文下午受訪也喊話「我隨時候教、隨時奉陪」。

針對「大和解咖啡」續杯的願景，鄭麗文今日下午拜訪馬英九後，接受媒體聯訪則說，其實現場提到當年的往事時，而她就認為趙少康是不錯的角色，可以請大家再喝一杯「大和解咖啡」，結果心有靈犀一點頭，趙少康當下就做這樣子的呼籲。

因此，鄭麗文宣稱，其實她一而再再而三強調，台灣不能再內耗與惡鬥，真的希望解開總統賴清德的心結；當自己內部都沒辦法對話、理性溝通，那台灣只能一直僵局下去，對台灣是一個非常嚴重的事情。

國民黨主席鄭麗文（中）。（圖／民視新聞）

最後鄭麗文也說：「真的很期盼朝野能夠理性對話，但很無奈，到目前為止沒有感受到執政黨的任何善意；所以喝大和解咖啡，我隨時候教、隨時奉陪」。

