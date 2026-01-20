趙少康願再喝大和解咖啡 韓國瑜、鄭麗文、黃國昌推崇 柯建銘問何時續杯

前中廣董事長趙少康發表《七十少年》自傳新書，包括立法院長韓國瑜在內的藍綠白政治大咖均推崇「大和解咖啡」。（攝影／蕭介雲）

前中廣董事長趙少康今（20）日在立法院發表《七十少年》自傳，包括立法院長韓國瑜、民進黨團總召柯建銘、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌等大咖均出席，重現1995年「大和解咖啡」的氛圍。

「大和解咖啡」也成為這場新書發表會的主軸，同時備受推崇，趙少康感概地指出，有果有機會願意再喝一次，這對台灣和國家都是好事。

趙少康與韓國瑜、柯建銘都是立法院「同期」，韓在昨天收到新書連夜看到半夜12點40分，他表示，文章一氣呵成，看起來就是爽，但很可惜沒有寫到愛情故事，可以再寫一本。

韓國瑜稱，當年趙少康是「政治金童」掀起旋風，「飛象過河」與前民進黨主席施明德喝「大和解咖啡」，開創太多不可思議的先河，值得後輩效法。

鄭麗文曾生過一次氣，黃國昌點名賴清德「有沒有心」

鄭麗文則回顧她與趙首次見面是在台大一年級的時候，趙與謝長廷在體育館辯論，她是謝的」啦啦隊」，而唯一一次對他生氣，是趙在4年前曾表示要選國民黨主席，結果後來又不選了。

鄭麗文也透露，她擔任民進黨籍國大時，新黨邀請座談，對象是現任民眾黨立委黃珊珊，原本當時一直以為開放老兵返鄉是民進黨爭取的，那天才知道是趙少康爭取的，印證同一歷史現場因在不同陣營，敘事完全不一樣。

「大和解咖啡」成為趙少康新書發表會的主軸，他感概地指出，有果有機會願意再喝一次。（攝影／蕭介雲）

黃國昌致詞時也提及30年前大和解咖啡，跟施明德前主席有氣度胸襟視野，為了國家台灣跨越彼此政治歧見，想要幫當時混濁的政壇打出新的道路。

黃國昌稱，他100%體會趙、施兩人所承受的壓力，不是為了個人或一黨一派，而是希望幫國家開創新的道路，30年前的大和解咖啡，在30年後可以看到很多啟示。

針對書中提及，總統賴清德曾試圖邀韓國瑜去總統府喝大和解咖啡，有沒有心做成那樣的事，看最後的結果都「了然於胸。」

韓國瑜打趣柯總召咬字特別清楚，趙少康亮票被判拘役55天

而柯建銘打趣稱，今天來是「萬藍叢中一點綠」，他跟韓國瑜、趙少康都是1993立法院同事，趙少康是壽命最長的「政治金童」，看盡春花秋月，台灣過往歷史在他眼中走過。

老柯強調：「我此時此刻想問一句，大和解咖啡何時續杯？」，勝敗轉頭一場空，這個年紀生體健康最重要。

柯建銘喊話「續杯」時，台下報以熱烈掌聲，韓國瑜也打趣笑稱，「柯總召今天咬字特別清楚，他是用感情表述。」

「那個年代要挑戰威權並不容易。」國民黨團總召傅崐萁也表示，當年大和解咖啡有著施明德、趙少康的身影， 朝野本來就應該和解。

雖然藍綠白政治領袖都高呼「大和解咖啡」，不過，趙少康去年7月26日罷免案投票時展示選票給媒體拍攝，在今天被台北地院判處拘役55天，可易科罰金，緩刑2年。

出席新書發表會的藍委私下表示，賴清德對在野黨進行司法整肅、以國安法羈押中天主播林宸佑，大家也都在看黃國昌在2月1日卸任立委後是否立即遭到政治追殺，對朝野「大和解咖啡」實難期待。

