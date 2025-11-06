趙少康2度亮票遭起訴！北檢建議「從重量刑」 律師曝原因

即時中心／温芸萱、謝宛錚報導

前中廣董事長、國民黨「戰鬥藍」成員趙少康，7月26日罷免投票當天被拍到「2度亮票」，北檢調查後認定為故意，並指出他事後卸責推託，態度不佳。今（6）日北檢依違反《選罷法》起訴趙少康，並建議法院從重量刑。對此，民進黨立委郭國文警告，若不制止類似行為，恐成後續大選模仿案例，對民主造成傷害。而律師黃帝穎則指出，趙少康在犯案後態度輕蔑，被認為毫無悔意，北檢因此建議法院從重量刑。

趙少康於今年7月26日罷免投票日當天，被拍到「2度亮票」的爭議畫面，引發社會熱議。當時有網友猜測，趙少康是否因取消「東非之旅」而影響心情，雖然事後他澄清，強調只是「一時失誤」，並表示「沒想到媒體會捕捉」。

然而，台北地檢署近日調查認定，趙少康是「故意亮票」，並指出他事後卸責推託，態度不佳。今（6日）北檢依違反《公職人員選罷法》將趙少康起訴，並建議法院從重量刑。

對此，郭國文表示，若不對趙少康的行為加以制止，將可能成為後續大選的模仿案例，對台灣民主制度造成嚴重傷害。而律師黃帝穎則指出，北檢建議從重量刑的原因，是因趙少康在犯案後態度輕蔑，被認為是犯後沒有悔意；依選罷法規定，亮票行為最高可處兩年以下有期徒刑，因此北檢認為應以重刑處理。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

