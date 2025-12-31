趙少康7月開心亮票「涉違反選罷法」！突認罪請求從輕量刑

政治中心／綜合報導

前中廣董事長趙少康今年7月參加立委罷免投票時，因在投開票所內主動亮票，並提供媒體拍攝，涉嫌違反《選罷法》，警方依法函送台北地檢署偵辦。台北地院今（下午）首度開庭審理，並傳喚趙少康出庭。對此，趙少康當庭認罪，並請求法官從輕量刑。

回顧事發經過，7月26日為首波24名藍委的罷免投票日。原本計畫前往東非參加動物大遷徙旅遊的趙少康，在藍營支持者期盼下取消行程，並於投票當天下午陪同藍委羅智強，前往大安國中投開票所投票。未料趙少康完成圈票後，見現場有媒體拍攝，竟當眾亮票讓鏡頭拍攝，此舉涉嫌違反《選罷法》，遭選務人員報警處理，並依法函送偵辦。



趙少康7月開心亮票「涉違反選罷法」！突當庭認罪請求從輕量刑

趙少康於7月26日罷免投票當天，亮票給媒體拍攝。（圖／民視新聞資料照）該案經北檢起訴後，於今日開庭審理。趙少康出庭時坦承違反《選罷法》，強調自己在離開投票所後即意識到錯誤，並非故意違法，並表示現場也未有人即時制止。他當庭認罪，並請求法官從輕量刑。法官諭知全案採簡式判決，辯論終結，將於1月20日宣判。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

