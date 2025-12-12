趙建銘建築師攜手逢甲建築學院 美濃《韻水慢漫》獲德國紅點設計獎首獎

趙建銘(左二)上台領取2025德國紅點設計獎建築、棲息地與公共空間類組首獎。 圖：趙建銘建築師事務所/提供

[Newtalk新聞] 趙建銘建築師事務所設計、逢甲建築學院RossCoop 3D列印的高市美濃區《韻水慢漫》設計案，近日獲得2025德國紅點設計獎(Red Dot Design Award)建築、棲息地與公共空間(Architecture, Habitat & Public Space)類組首獎 (Best of the Best)，這是德國紅點10年中，台灣建築事務所第一次在該類組獲得首獎殊榮。

知名建築師趙建銘與逢甲大學建築學院RossCoop實驗室運用機器手臂水泥3D列印技術設計《韻水慢漫》，展現機器人3D列印的多向度自由曲度成型的特色，以「瀰濃」水的意象為主題，打造如自然河水般優美曲線的街道座椅，為這片土地帶來獨特的景觀藝術，這樣的技術帶來更自由的創作可能性。

水泥3D列印技術提供一種創新的建造方法，透過噴頭把水泥一圈一圈擠到地面上。它不再需要大量的模板和人工，材料利用率接近100%，幾乎沒有廢料產生，在預算上更為經濟。

全球碳排放量中，有3成來自於建築物運作時產生的能耗，而建築工程與使用的材料本身，也佔總排碳量1成，僅次於製造業。從房子的製造到最終的拆除，如何減少對環境的損害，都是建築業現在開始要面對的問題。此作品以異地進行單元打印，運至現場組裝，以往工地現場運進去的原物料，最後有三分之一會變成建築餘料，當成廢棄物處理，水泥3D列印技術用多少擠多少，減少原料的使用。

這樣的技術也同時對台灣營建業缺工議題帶來新的解決可能性，營建自動化將整合台灣AI人材、機械手臂產業及設計業整合新的營動方式，解決缺工問題。

目前趙建銘建築師事務所與華碩集團亞旭電腦及逢甲大學建築學院RosoCoop實驗室合作，分別於三洋實業集團旗下上鋌營造承造的「高雄高工立體停車場」、「山明水秀社會住宅」與春原營造「海洋委員會合署辦公室」，引入機械手臂天花板噴漆技術，這樣的技術無需搭室內施工架，避免施工人員高空墜落危險，且噴漆為不健康的施工作業，將危險及不健康的工作交給機械手臂處理。

高市美濃區《韻水慢漫》設計案在2025德國紅點設計獎大放異彩。 圖：趙建銘建築師事務所/提供

機器手臂水泥3D列印技術提供創新的建造方法。 圖：趙建銘建築師事務所/提供