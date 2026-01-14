趙文安專挑已婚富商「想玩嗎」？律師挖與男星合照 痛批：沒邊界感

娛樂中心／綜合報導

混血女模趙文安（Vivian）2022年曾與阮經天傳緋聞，近日卻被爆出勾搭人夫，私下傳送「你想玩嗎」、「可以幫你」等挑逗訊息，對象橫跨閨密男友到貴婦老公，還熟練地提醒對方刪除對話紀錄，東窗事發後才向正宮賣慘致歉，成為台北社交圈名媛公敵。醜聞曝光後，網紅律師李怡貞也看不下去，發文痛批。

趙文安被爆私訊挑逗人夫，遭揭發後又賣慘道歉。（圖／翻攝自趙文安IG）

趙文安靠著爭議躍上媒體版面，李怡貞貼文開頭砲轟「想靠這種爛招紅的我一律成全」。她指出，近年不乏缺乏實力又執意介入他人感情、勾搭老闆或人夫的女性，吃相十分難看；而自認被家庭摧殘的男性，往往難以抵擋年輕女性的誘惑。她更貼出趙文安與陳冠希的合照，直言：「合照貼成這樣，就知道有多沒有邊界感，彷彿人盡可夫。」

李怡貞狠酸趙文安是「志願當人肉飛機杯的瞎妹」。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

根據《鏡週刊》報導，趙文安醜聞被揭發後，曾私訊貴婦正宮求饒，表示自己家庭與前一段感情出狀況，導致身心狀況不佳，才會脫口踰矩話語，「對不起，我會盡量讓狀態回復成正常。」對此，李怡貞再度開砲，狠酸對方出事了才辯稱狀態異常，「一千個對不起，風頭過了繼續勾。」而根據《NOWNEWS今日新聞》報導，趙文安將針對不實指控報案。

