趙文安疑私訊已婚富商「想玩嗎」遭元配公審 急道歉仍成名媛公敵

曾與金馬影帝阮經天交往的混血女模趙文安，近來遭傳私訊挑逗已婚富商及有穩定交往對象的男性，還提醒男方要「刪對話」，讓不少名媛貴婦對她避之唯恐不及。

趙文安擁有亮麗外型。（圖／翻攝自趙文安IG）

趙文安近來遭傳私訊挑逗已婚富商。（圖／翻攝自趙文安IG）

據《鏡週刊》報導，一名貴婦稱原本因欣賞趙文安的氣質與穿搭，於是在社群上互相追蹤。2025年12月，貴婦與富商老公出席友人餐廳開幕活動，與趙文安寒暄，未料她竟主動出擊，立刻傳私訊跟貴婦老公調情，對話內容包括「你本人很可愛」、「我的菜」、「改天約」等示好字眼，未顧忌對方已婚身分。

趙文安疑似成為「名媛圈公敵」。（圖／翻攝自趙文安IG）

富商當時雖僅禮貌敷衍並沒有越界，但後續訊息出現「還是你想玩嗎？」、「可以幫你」、「你想玩的話再跟我講」等充滿想像空間的挑逗字眼。趙文安還自稱為何有很多男生朋友，「就是我會幫助大家」，更提醒富商要記得「刪對話」，讓該名貴婦怒將趙文安私訊對話在IG限動中公開。

雖然趙文安後續道歉，稱因為上一段感情導致身心狀態不佳，並解釋是因為喝醉了才出現脫序行為，但貴婦並不買單。

