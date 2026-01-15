趙文安遭爆成「名媛公敵」反擊 怒揭爆料者身分喊告

曾與金馬影帝阮經天交往的混血女模趙文安，近來被報導私訊挑逗已婚富商及有穩定交往對象的男性，還提醒男方要「刪對話」，甚至稱她為「名媛公敵」。對此，趙文安發聲強調爆料者造謠，對她造成名譽傷害，不排除提告。

趙文安疑似成為「名媛圈公敵」。（圖／翻攝自趙文安IG）

《鏡週刊》報導，一名貴婦稱原本因欣賞趙文安的氣質與穿搭，於是在社群上互相追蹤。2025年12月，貴婦與富商老公出席友人餐廳開幕活動，與趙文安寒暄，未料她竟主動出擊，立刻傳私訊跟貴婦老公調情，對話內容包括「你本人很可愛」、「我的菜」、「改天約」等示好字眼，未顧忌對方已婚身分。

傳聞在網路上掀起熱議，據《中時新聞網》報導，趙文安透過律師發布聲明，表示爆料者古小姐並非貴婦，而是知名手搖店老闆兼演員、模特，與男友潘先生並非結婚關係，實屬造謠。

趙文安透露，她與潘先生認識時對方就自稱與古小姐是「開放式關係」，還開玩笑「玩10年換1間房」，雙方並無婚姻關係。趙文安更附上對話截圖，強調潘先生也時常傳曖昧訊息給她，與新聞所稱「男方謹守自己本分」不符。

趙文安痛斥，古小姐提供給《鏡週刊》的對話截圖被修改過，指控新聞媒體亂帶風向，無論是古小姐還是媒體都已對她造成名譽傷害，後續將予以存證並提出相應之訴訟維護權益。

