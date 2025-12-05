趙文豪用美學驅動農業 讓苦茶油成農村永續橋梁

（中央社記者汪淑芬台北5日電）農業部農村發展及水土保持署今天舉行「第4屆農村領航獎」頒獎典禮，得獎者趙文豪雖非農業出身，但從都會品牌走回產地，以美學驅動農業，讓苦茶油復興成為農村永續橋梁。

多數消費者對「茶籽堂」的認知，就是以苦茶籽為核心的洗沐品牌，創辦人趙文豪並非農業出身，卻榮獲農村領航獎，主要是他運用美學驅動農業，推動苦茶油復興，以契作苦茶樹帶動社區創生，成為農村永續發展的橋梁。

趙文豪接受中央社記者訪問，談起「茶籽堂」的故事，他說，他的母親一直以苦茶粉作為清洗用品，曾提到希望苦茶粉能變成液體，21年前，他與父母親就共同開始創業之路，用苦茶油製作清潔劑。

趙文豪說，創業10年後，他發現台灣的苦茶樹愈來愈少，台灣的苦茶油產業面臨危機，便決定自己投入生產，並成立農業團隊，後來在南澳以友善農法與當地農民契作，推動苦茶油復興計畫。

趙文豪說，他在都市長大、創業，當開始與農民契作後，發現農村有太多美好卻只是默默存在，開始思考如何透過都市的商業美學，讓鄉間的美好能夠被看到。

趙文豪說，他不在農村長大，投入苦茶樹契作後，農村卻讓他感到是個安身立命的好地方，開始透過品牌推動宜蘭南澳朝陽社區的地方創生，引進設計美學及企業資源，讓當地公園、餐廳有了不一樣的樣貌。他也將戶籍遷到南澳，從產品回到產地這趙過程，發現台灣農業發展有更多可能。

農業部3年舉辦1次的「金牌農村競賽」，去年在974個農村社區參賽者中，南澳朝陽社區為5個金牌獎得主之1。

農村領航獎自2015年舉辦，農村水保署今年自全國4271個農村社區中，推薦70人參選，首度將獎項分為「農村領航獎」與「農村推廣大使」，各有10人獲獎。

農村水保署表示，獲獎者是社區的領頭羊，透過積極投入社區事務，為農村帶來深遠影響。（編輯：張雅淨）1141205