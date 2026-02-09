趙正平婚後沒耐心狂嫌老婆 現場被譙「長相沒禮貌講話還大聲」

【緯來新聞網】藝人趙正平上節目《綜藝OK啦》抱怨老婆是個慢郎中：「我是個性很急的人，難免講話會大小聲，但我是對事不對人，那剛好我太太是個慢郎中，我就會覺得出個門、點個菜怎麼這麼慢，講話就會比較不耐煩、有點命令式的，但沒有惡意，那太太不能接受我這樣，因為沒人這樣對過她。」

趙正平上節目《綜藝OK啦》抱怨老婆是個慢郎中。（圖／中天提供）

趙正平這話讓同場來賓王思佳聽了立馬跳腳：「願意嫁給你就不錯了，又不是來給你兇的，而且你在外面已經罵這麼多人了，回家就和顏悅色一點。」而趙正平強調這只是他的說話習慣，並不是對老婆沒禮貌，但王思佳還是對這解釋不滿意：「所以我們就要習慣被罵囉？長相已經很沒禮貌了，講話還要那麼大聲，雖然這是你的習慣，但人家也是父母疼愛的女兒。」

王思佳現場不滿趙正平發言怒譙。（圖／中天提供）

同場哈孝遠則抱怨老婆規矩超多：「沒結婚的時候，想怎樣就怎樣，回家也不需要把身上衣服脫掉就能上床睡覺，現在不是了，特別是有了小孩以後，只要走進門，她就會拿酒精過來從頭噴到尾，然後一直說『你很髒』。」節目內容「怎麼變這樣？婚後驚覺不對勁！人夫集體悔婚現場」於明（10日）晚10點在中天綜合台播出。

