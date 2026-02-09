趙正平嫌老婆動作慢 王思佳反嗆：長相沒禮貌還大聲

藝人趙正平近日在中天綜合台節目《綜藝OK啦》抱怨老婆動作慢：「我是個性很急的人，難免講話會大小聲，但我是對事不對人，那剛好我太太是個慢郎中，我就會覺得出個門、點個菜怎麼這麼慢，講話就會比較不耐煩、有點命令式的，但沒有惡意，那太太不能接受我這樣，因為沒人這樣對過她。」讓同場來賓王思佳直嗆：「願意嫁給你就不錯了，又不是來給你兇的，長相已經很沒禮貌了，講話還要那麼大聲。」為趙太太出氣。

趙正平在《綜藝OK啦》嫌老婆動作慢。（圖／中天電視提供）

趙正平隨後解釋這只是他的說話習慣，並不是對老婆沒禮貌，但王思佳還是對這解釋不滿意：「所以我們就要習慣被罵囉？長相已經很沒禮貌了，講話還要那麼大聲，雖然這是你的習慣，但人家也是父母疼愛的女兒。」

廣告 廣告

王思佳嗆趙正平：「長相沒禮貌講話還大聲」。（圖／中天電視提供）

撒基努控訴老婆惡語傷人：「疫情那段時間，戲都往後延，只有我老婆有工作，因為她是第一線的醫護人員，那我就在家顧小孩，但我老婆忙完回家就會說『你為什麼都沒賺錢貼補家用？沒用的男人，只有我在賺錢』。」

撒基努遇疫情沒戲拍 ， 慘被老婆狠酸「沒用的男人」 。（圖／中天電視提供）

在場來賓聽完也覺得這話說得有點重，撒基努還補充說自己在家根本沒有決定權：「我們想換車，但只是先去看，結果我去上個廁所她就簽約了，還說『你記得要付車貸』。」類似的狀況還不只一次：「有天她突然跟我說『我貸款100萬投資長照中心』，我們那時候開銷非常拮据，只因為朋友說會賺，她完全沒跟我講就去貸款，還說『沒關係，我們一起分攤』。」趙正平聽了也說自己和老婆的價值觀很不同，甚至還表示自己的錢都快被花光了：「我一直都很受不了女生買東西隨心所欲沒有節制，像妳們女生都很喜歡包色，我們男生就是要什麼買什麼，買一樣就好。」

哈孝遠坦言不滿被老婆當司機使喚。（圖／中天電視提供）

哈孝遠則不滿被老婆當司機使喚：「整個家族只要有什麼事情都是我要接送，譬如老婆娘家在新竹，她要我先送阿姨回彰化再回台北，而且她又會在全家族面前講，那你要我怎麼辦？」李新聽後只覺得他心眼太小：「我覺得你老婆是給你在親戚朋友面前有表現機會，而且你開個車就能圖個好名聲，我們女生嫁進婆家當牛做馬都很難圖個好名聲耶！」

哈孝遠還抱怨老婆規矩超多：「沒結婚的時候，想怎樣就怎樣，回家也不需要把身上衣服脫掉就能上床睡覺，現在不是了，特別是有了小孩以後，只要走進門，她就會拿酒精過來從頭噴到尾，然後一直說『你很髒』。」

更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《綜藝OK啦》。

延伸閱讀

談林宅血案電影爭議 蔣萬安：全體社會的痛！應尊重家屬感受

《世紀血案》未經林義雄授權惹議 夏語心道歉Junior認錯喊抵制

《世紀血案》爭議延燒 導演徐琨華最新聲明！