趙正平抱怨老婆慢郎中 王思佳開嗆：願意嫁給你就不錯了

趙正平個性比較急，坦言會對老婆大小聲。（圖／中天提供）

中天《綜藝OK啦》將播出「怎麼變這樣？婚後驚覺不對勁！人夫集體悔婚現場」，藝人趙正平抱怨老婆是個慢郎中：「我是個性很急的人，難免講話會大小聲，但我是對事不對人，那剛好我太太是個慢郎中，我就會覺得出個門、點個菜怎麼這麼慢，講話就會比較不耐煩、有點命令式的，但沒有惡意，那太太不能接受我這樣，因為沒人這樣對過她。」

這話讓同場來賓王思佳聽了立馬跳腳：「願意嫁給你就不錯了，又不是來給你兇的，而且你在外面已經罵這麼多人了，回家就和顏悅色一點。」而趙正平強調這只是他的說話習慣，並不是對老婆沒禮貌，但王思佳還是對這解釋不滿意：「所以我們就要習慣被罵囉？長相已經很沒禮貌了，講話還要那麼大聲，雖然這是你的習慣，但人家也是父母疼愛的女兒。」

廣告 廣告

王思佳嗆趙正平。（圖／中天提供）

撒基努則控訴老婆惡語傷人：「疫情那段時間，戲都往後延，只有我老婆有工作，因為她是第一線的醫護人員，那我就在家顧小孩，但我老婆忙完回家就會說『你為什麼都沒賺錢貼補家用？沒用的男人，只有我在賺錢』。」在場來賓聽完也覺得這話說得有點重。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

情色教主雪碧「被關小黑屋」強翻裸照 新加坡當局證實遣返：拒絕入境

冬奧爆「陰莖門」作弊醜聞！跳台滑雪選手為飛更遠 竟在下體打玻尿酸

冬奧寫歷史！台美混血「滑雪正妹」喊：台灣讓我感到驕傲