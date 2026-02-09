趙正平沒耐心！嫌老婆動作慢 王思佳幫撐腰：長相沒禮貌講話還大聲

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

中天綜合台《綜藝OK啦》明（10）日晚10點播出「怎麼變這樣？婚後驚覺不對勁！人夫集體悔婚現場」，藝人趙正平抱怨老婆是個慢郎中，「我是個性很急的人，難免講話會大小聲，但我是對事不對人，那剛好我太太是個慢郎中，我就會覺得出個門、點個菜怎麼這麼慢，講話就會比較不耐煩、有點命令式的，但沒有惡意，那太太不能接受我這樣，因為沒人這樣對過她。」

趙正平抱怨老婆是個慢郎中。（圖／中天電視提供）

趙正平一番話，讓同場來賓王思佳聽了立馬跳腳，「願意嫁給你就不錯了，又不是來給你兇的，而且你在外面已經罵這麼多人了，回家就和顏悅色一點。」但趙正平強調，這只是他的說話習慣，並不是對老婆沒禮貌，但王思佳還是對這解釋不滿意：「所以我們就要習慣被罵囉？長相已經很沒禮貌了，講話還要那麼大聲，雖然這是你的習慣，但人家也是父母疼愛的女兒。」

撒基努則控訴老婆惡語傷人，「疫情那段時間，戲都往後延，只有我老婆有工作，因為她是第一線的醫護人員，那我就在家顧小孩，但我老婆忙完回家就會說『你為什麼都沒賺錢貼補家用？沒用的男人，只有我在賺錢』。」在場來賓聽完也覺得這話說得有點重，撒基努還補充說自己在家根本沒有決定權，「我們想換車，但只是先去看，結果我去上個廁所她就簽約了，還說『你記得要付車貸』。」類似的狀況還不只一次，「有天她突然跟我說『我貸款100萬投資長照中心』，我們那時候開銷非常拮据，只因為朋友說會賺，她完全沒跟我講就去貸款，還說『沒關係，我們一起分攤』。」趙正平聽了也說自己和老婆的價值觀很不同，甚至還表示自己的錢都快被花光了，「我一直都很受不了女生買東西隨心所欲沒有節制，像妳們女生都很喜歡包色，我們男生就是要什麼買什麼，買一樣就好。」





