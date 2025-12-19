趙正平當爸1年後悔「想把他塞回去」 罕吐心聲認了：沒想清楚

趙正平當爸1年喊後悔，脫口「想把他塞回去」。（資料圖／粘耿豪攝）

57歲資深藝人趙正平2024年與小22歲空姐老婆結婚，並在同年迎來寶貝兒子，他也不時在社群分享育兒日常。如今兒子將滿1歲，他日前登上節目《11點熱吵店》，竟驚人脫口「想把他（兒子）給塞回去」，令現場來賓十分震驚。

趙正平透露，一開始得知妻子懷孕時，心情是很開心的，可沒想到孩子出生後，許多麻煩的事情接踵而來，把他的時間、空間都佔滿，尤其是生活上的壓力，常常擔心孩子有沒有吃飽、有沒有穿暖，在家還要陪孩子玩、逗孩子開心，直言：「所有時間、我的衣服都不是我自己的，都是他的，所以我很想把他給塞回去。」

廣告 廣告

主持人唐綺陽一聽立刻緩頰：「小孩是甜蜜的負擔」，趙正平便解釋「痛苦的時間比甜蜜的負擔來得多」，加上自己會有負面情緒，後悔來不及做當爸的準備，「當初生這個孩子，可能就沒有想清楚」。主持人阿Ken聽完則虧說：「自己是不及格的老爸，然後就這樣子怪小孩」，但唐綺陽認為：「他就是有及格才會覺得沒有自由。」

最後，趙正平坦言，其實是因為有了孩子就有負擔，什麼事情都想很多，「我們準備太多，預備太多，雖然他還沒走到那一步，但是那個煩惱已經在身上，所以那個壓力很大」，唐綺陽、阿Ken才恍然大悟他後悔生子的真正原因，鬆了口氣說：「讓他抱怨一下」、「讓他們吐吐苦水」。

更多中時新聞網報導

足球》台灣隊長陳柏良 投身球隊經營

李亞萍失智頻發 余祥銓嘆母走不出喪女痛

保健》女性胃痛肩痠、喘要注意 恐是心梗