趙正平街頭突襲送禮物全場傻眼 網暴動：拜託下次攔我

記者林宜君／台北報導

過年前夕街頭驚喜連連！藝人趙正平低調現身商場，不只讓路人當場中獎，暖心舉動曝光後，更被網友封為「最罩大哥」，連後輩都親自點名感謝。趙正平在2024年迎來人生新階段，與小22歲的圈外女友結婚，同年升格當爸，兒子暱稱「屁屁」。為了扛起家庭責任，趙正平近年積極經營自媒體與短影音平台，時常走上街頭與民眾互動，拍攝趣味企劃，也因此製造不少意外驚喜。

近日有女網友在台北市區的Zara逛街試衣時，突然被趙正平叫住，對方當場豪氣開口說「來，我幫你買單」。沒想到結帳時趙正平真的掏錢付款，讓她又驚又喜。（圖／翻攝自Threads）

近日有女網友在Threads分享親身經歷，表示自己在台北市區的Zara逛街試衣時，突然被趙正平叫住，對方當場豪氣開口說「來，我幫你買單」。原本以為只是玩笑，沒想到結帳時趙正平真的掏錢付款，讓她又驚又喜。貼文中也附上結帳畫面，只見趙正平身穿招牌黑色皮衣，全黑造型氣場十足。結帳完成後，趙正平親手將紙袋交給女網友，還貼心送上新年祝福。女網友在文末笑說「不知道是什麼企劃，但祝趙哥新年快樂」，字裡行間藏不住喜悅。

KID（林柏昇）近日也分享兩人搭乘高鐵的合照，透露趙正平主動替他升等商務艙，讓他開心直呼「大興了！謝謝心湄哥，請我坐高鐵商務艙」。（圖／翻攝自Threads）

貼文曝光後，趙正平本人也現身留言區回應「買禮物送美女，提前祝大家新年快樂」，瞬間引發網友熱議，不少人狂讚「真的很帥」、「拜託下次攔我」、「不愧是罩哥」、「又暖又可愛」，甚至有人開玩笑留言認乾爹，留言區笑聲不斷。不只對路人出手大方，趙正平對後輩同樣照顧有加。藝人KID（林柏昇）近日也分享兩人搭乘高鐵的合照，透露趙正平主動替他升等商務艙，讓他開心直呼「大興了！謝謝心湄哥，請我坐高鐵商務艙」，言語間滿是感激。從街頭買單到默默照顧晚輩，趙正平的暖心行徑接連被曝光，也讓不少網友直呼，他不只是在鏡頭前搞笑，更是私下實實在在「夠罩」的大哥型人物。

