趙正平認對小22歲嫩妻大小聲！遭王思佳噴爆「長相沒禮貌」：願嫁你就不錯了
《綜藝OK啦》明（10日）晚10點播出「怎麼變這樣？婚後驚覺不對勁！人夫集體悔婚現場」，藝人趙正平抱怨老婆是個慢郎中：「我是個性很急的人，難免講話會大小聲，但我是對事不對人，那剛好我太太是個慢郎中，我就會覺得出個門、點個菜怎麼這麼慢，講話就會比較不耐煩、有點命令式的。」
慢郎中妻惹怒急性子趙正平 錄影現場互嗆火藥味濃
趙正平強調自己沒有惡意，「太太不能接受我這樣，因為沒人這樣對過她。」這話讓同場來賓王思佳聽了立馬跳腳：「願意嫁給你就不錯了，又不是來給你兇的，而且你在外面已經罵這麼多人了，回家就和顏悅色一點。」
趙正平解釋這只是他的說話習慣，並不是對老婆沒禮貌，但王思佳還是對這解釋不滿意：「所以我們就要習慣被罵囉？長相已經很沒禮貌了，講話還要那麼大聲，雖然這是你的習慣，但人家也是父母疼愛的女兒。」
