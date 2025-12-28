趙正平遭爆通告費過高！「威脅節目錄不了多久」 錄影還喝醉失控

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

綜藝節目《綜藝OK啦》將於30日播出「通告費排名大比拚 見鬼了！我怎麼可能比他低」，藝人趙正平覺得應該很少藝人的通告費能比他高：「收視率在哪，酬勞就在哪，我如果狀況不好的話，也不會一路到現在15年，我創造多少高收視率啊，我肯定是第一，這還用講嗎？」

趙正平被爆通告費過高。（圖／中天電視提供）

同場來賓梁赫群不以為然，認為趙正平不應該領這麼高的通告費，「我有打聽到各個製作單位，他都會威逼利誘說『如果我不來的話，你們這個節目也錄不了多久啦』，反正就是一直在那邊唱衰人家，而且他有什麼才藝？他就是熟背他的三字經而已，後製還要幫他消音，增加製作單位的麻煩。」兩人火藥味十足。

梁赫群爆料趙正平私下為人。（圖／中天電視提供）

梁赫群還抖出趙正平曾在錄影時酒醉失控：「以前大家覺得趙哥不夠High時，會給他一小杯威士忌，結果誰知道他後來越喝越大，喝到最後事情發生，他拿折疊椅砸主持人！」趙正平一聽急忙反駁：「你們相信梁赫群的鬼話嗎？」梁赫群則氣憤地接著說：「當然相信啊！因為那個主持人就是我！後來製作單位就不敢再給他喝，而且我們跟美食節目共用一個棚，阿基師做菜的料理米酒也是他喝的。」

◎《FTNN新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒；未滿十八歲禁止飲酒。

