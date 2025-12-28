趙正平錄影喝過頭！竟酒醉失控「拿折疊椅砸主持人」 火爆過程全曝光

趙正平錄影喝醉失控。中天提供

節目《綜藝OK啦》週二（30日）晚間9點播出「通告費排名大比拚 見鬼了！我怎麼可能比他低」，藝人趙正平覺得應該很少藝人的通告費能比他高：「收視率在哪，酬勞就在哪，我如果狀況不好的話，也不會一路到現在15年，我創造多少高收視率啊，我肯定是第一，這還用講嗎？」

趙正平舉例許純美10萬行情 收視好就值得高價

趙正平也舉例：「以前許純美1集10萬，不然她不上，但沈玉琳還是常常發她，因為集集收視率爆表。」但同場來賓梁赫群卻覺得他不應該領這麼高的通告費：「我有打聽到各個製作單位，他都會威逼利誘說：『如果我不來的話，你們這個節目也錄不了多久啦！』反正就是一直在那邊唱衰人家，而且他有什麼才藝？他就是熟背他的三字經而已，後製還要幫他消音，增加製作單位的麻煩。」

梁赫群不忍了 爆料趙正平威脅製作單位又沒才藝

梁赫群還抖出趙正平曾在錄影時酒醉失控：「以前大家覺得趙哥不夠High時，會給他一小杯威士忌，結果誰知道他後來越喝越大，喝到最後事情發生，他拿折疊椅砸主持人！」趙正平一聽急忙反駁：「你們相信梁赫群的鬼話嗎？」梁赫群則氣憤地接著說：「當然相信啊！因為那個主持人就是我！後來製作單位就不敢再給他喝，而且我們跟美食節目共用一個棚，阿基師做菜的料理米酒也是他喝的。」

蘿莉塔補刀作證 趙正平喝料理米酒還有理由

一旁的蘿莉塔也幫忙作證：「上次我跟趙哥去錄節目，下一場是美食主題，我就看到趙哥去拿米酒開始灌，還說『喝一點沒關係，做菜用兩滴而已』。」趙正平聽了心虛表示：「因為那個品牌的米酒我沒有喝過，想喝喝看它跟一般的米酒差在哪。」



