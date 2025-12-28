趙正平錄影酒醉失控 驚爆「偷喝阿基師米酒」
〔記者傅茗渝／台北報導〕中天綜合台《綜藝OK啦》週二(30日)將播出通告費排名大比拚，現場火藥味十足。藝人趙正平對自己的身價充滿自信，直言出道15年來創造無數高收視，酬勞理應全場最高，甚至搬出當年許純美一集10萬的例子，強調「收視率在哪，酬勞就在哪」。然而，梁赫群隨即反擊，指責趙正平根本沒才藝，只會背三字經增加後製消音的麻煩，更爆料趙正平私下會威逼利誘製作單位。
梁赫群更在節目中揭露一段驚人往事，指趙正平曾因錄影時飲酒過量導致失控，竟然拿折疊椅砸主持人，而受害者正是他本人。蘿莉塔也加碼作證，爆料趙正平曾偷喝隔壁美食棚阿基師的料理米酒，讓趙正平只能心虛辯稱是想「品嚐品牌差異」。
現場戰火也蔓延到新生代藝人，蘿莉塔與嘻小瓜為了誰的通告費更高當眾互槓。蘿莉塔酸嘻小瓜「除了女裝沒別的」，嘻小瓜則反擊對方「只會吵架」。梁赫群以製作人觀點分析，表示通告費低但效果好的藝人反而容易成為固定班底，這番話讓常客嘻小瓜聽完差點淚灑現場，懷疑自己是因為「便宜」才被發通告。
