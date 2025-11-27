趙涵邦等五人聯展《存在的回聲：穿越縫隙的五種觀看》，28日起新營文化中心登場

藝術家趙涵邦的作品，刻畫人性的溫度。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

趙涵邦等五位藝術家聯展《存在的回聲：穿越縫隙的五種觀看》，二十八日起至十二月十四在新營文化中心展出，以疫情後的時代背景為起點，回望人與世界的距離，透過藝術回應被時間分割的片段，重新發現自我與世界的連結。

新營文化中心說，趙涵邦、黃暄軒、曾靜芳、顏珊怡與沈宴緻等五位藝術家，分別以獨特的創作語言，穿梭於時間、身體與記憶的縫隙間，回應當代人對存在的不安與追尋；展覽以「時間的視覺敘事」、「身體與創傷的書寫」、「科技與自然間的張力」三大主軸為核心，藝術家們以個人經驗與社會觀察為創作基礎，展現多層次的情感深度與哲思張力。

五位藝術家創作風格各異卻相互呼應；趙涵邦以幻獸寓言探問生死與情感連結，流露深刻人性溫度；黃暄軒以複合媒材描繪後工業文明與自然張力，呈現土地與文明記憶；曾靜芳以照相寫實記錄疫情親情與社會景象，以女性主義角度反思社會對女性空間的限制；顏珊怡以蒙太奇式圖像重構時間片段，使中斷與延續並存；沈宴緻透過繪畫自我對話，探索感知與意識深層力量。

藝術家沈晏緻透過繪畫和自我對話。（記者陳佳伶攝）

新營文化中心表示，《存在的回聲：穿越縫隙的五種觀看》不僅是藝術展覽，更是一段穿越時間與心靈的旅程；五位藝術家的作品引領觀眾在縫隙之間聆聽被遮蔽的聲音，重新理解時間、身體與心靈的回響，感受藝術如何在動盪的時代裡，成為理解存在與自我對話的重要途徑。