趙瑞華接高市警察局長 陳其邁期跨越「林炎田障礙」

（中央社記者洪學廣高雄20日電）高雄市警察局今天舉行新卸任局長交接典禮，市長陳其邁說，前任局長林炎田交出漂亮治安成績單，期許新任局長趙瑞華帶領團隊跨越「林炎田障礙」，首要就是強化春節勤務重點。

高雄市警察局今天下午進行「新卸任局長、分局長、大隊長聯合交接典禮」，由市長陳其邁擔任主持人，內政部警政署副署長李文章擔任監交人，警政署航空警察局長趙瑞華陞任高雄市警察局長；接著進行苓雅、鳳山、岡山、旗山、仁武、鼓山、鹽埕、左營、林園、小港、六龜、湖內、前鎮分局及交通警察大隊等14個機關首長交接。

陳其邁致詞表示，前警察局長林炎田在高雄服務3年多來，「日也操，暝也操」，晚上有些重大刑案都親自參與辦案，守護治安，交出漂亮成績單；所以接任的趙瑞華，可以說是責任非常重大，「市長不睡覺，治安不打烊」，期許趙瑞華能帶領團隊跨越「林炎田障礙」，全力以赴打擊犯罪。

陳其邁也細數高雄治安數據，高雄暴力犯罪民國114年共有31件，為六都最低；槍擊案也由109年的14件降至 3件，降幅約8成。此外，高雄更是六都中唯一連續5年A1死亡車禍人數下降城市，治安與交通指標均有顯著進步。

陳其邁說，趙瑞華曾擔任過高雄湖內、岡山、鳳山、苓雅等分局長、督察長、副局長等職務，相信他一上任就可立刻上手，全力拚治安；也要提醒大家即將進入春節年假，但守護治安、打擊犯罪沒有假期，所以要請趙瑞華能在春節期間強化勤務重點，包括節慶交通或活動交通疏導指揮、人潮聚集地治安維護，還有強化防搶、防詐。

陳其邁同時感謝檢調、法院及義警消志工等夥伴鼎力支持，期勉全體檢警人員維持紀律，讓市民安心度過一個平穩農曆新年。

高雄市警察局說明，新任局長趙瑞華為中央警察大學消防學系50期、中央警察大學水上警察學系30期碩士，歷任高雄市警局湖內、岡山、鳳山、苓雅分局長、高雄港務警察總隊總隊長、內政部警政署行政組組長、台東縣警察局長、高雄市警察局督察長、副局長、保安警察第五總隊總隊長、內政部警政署督察室主任、航空警察局長等職務。（編輯：陳仁華）1150120