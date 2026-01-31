趙自強暴瘦十公斤冒下顎線！驚訝王月動刀昏迷 憶上次相處：當時都很好

記者趙浩雲／台北報導

由環境部與如果兒童劇團合作的繪本親子舞台劇「2026地球任務：我們都是守言超人」今（31）日在臺北表演藝術中心藍盒子劇場首演，環境部部長彭啟明也化身劇中「總司令」角色登臺，與趙自強兩人共同受訪，趙自強久違露面明顯消瘦，他也透露這一年瘦了十公斤左右，聽聞老友王月動刀他也表示非常擔心。

而王月上個月驚傳緊急進行開顱手術取出血塊，昏迷五天才清醒，健康狀況令人擔憂，對此趙自強表示有看到新聞，雖然沒有與王月直接聯絡，但一直放在心上，「看起來很嚴重，希望他能夠早日康復」。兩人上次見面是在2024年底，當時王月與朋友到場欣賞劇場演出，狀況看起來都很好，彼此也互相打氣，聊到劇場一路走來的困難與不願放手的堅持。

廣告 廣告

談到自己身體狀況，趙自強笑說，到了這個年紀「都要開始鈑金了」，一定要定期檢查、好好注意健康。他透露這段時間為了調整身體狀態而減重，「瘦了大概10公斤」，但也強調減肥太多或太少都不行，最重要的還是回到健康本身。

王月日前動刀昏迷。（圖／翻攝自王月臉書）

適逢農曆年前夕，趙自強也分享過年計畫，表示接下來約有10多天、將近兩個多禮拜的時間，希望能好好調理身體，同時為2026年的工作提前做準備。他透露今年演出計畫滿檔，有各式各樣不同的製作正在籌備中，過年期間正好可以靜下心來，把劇本與前置工作先整理、構思清楚，好好迎接新年的新挑戰。

更多三立新聞網報導

喪父遭騷擾身心俱疲！女星久違露面「瘦如紙片」 粉絲一片擔憂：像生病

女星E奶爆乳色誘黃少祺！他耳朵漲紅「不忍往下瞄」 最大尺度震撼登場

周杰倫愛店驚傳歇業！淡水50年老店「文化阿給」宣布了：之後會分家

吳尊15歲愛女暴風長大！合體老爸拍雜誌「宛若情侶」 網讚：爸爸都沒變

