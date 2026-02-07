趙薇女兒小四月罕露面！金啡長髮自拍影片曝光 叛逆少女氣息全開

記者林宜君／台北報導

趙薇的女兒小四月近日罕見露面，畫面一曝光立刻引發網路熱議。（圖／翻攝自網路）

趙薇的女兒小四月近日罕見露面，畫面一曝光立刻引發網路熱議。隨著少女漸漸長大，她的氣質與外貌也開始成為網友關注焦點。曾是中國頂流女星的趙薇，自2021年8月被列為劣跡藝人後便淡出演藝圈，行事作風轉趨低調，近年行蹤神秘。直到2024年12月28日，她在微博發文宣布與中國富商黃有龍離婚，正式與前夫劃清界線，再度引起外界關注。

趙薇與黃有龍育有一女「小四月」，過去鮮少曝光。（圖／翻攝微博）

趙薇與黃有龍育有一女「小四月」，過去鮮少曝光。如今小四月即將年滿16歲，近日罕見於社群平台更新近況，立刻引起網友熱烈討論。早期有網友轉載她在社群分享的自拍照，畫面中，小四月遺傳了母親趙薇的一雙大眼睛，五官清秀，身形高挑，氣質出眾。她留著一頭長髮，染上金啡色髮色，展現濃濃少女氣息，同時帶出幾分叛逆感。

廣告 廣告

小四月即將年滿16歲，近日罕見於社群平台更新近況，立刻引起網友熱烈討論。（圖／翻攝自網路）

畫面中，小四月手持手機對鏡自拍，隨著音樂輕聲跟唱，神情陶醉，舉止自然自信。有網民形容她外型神似ABC（美籍華人），上傳影片的博主則回應：「她在瑞士上學，寒暑假才回國，家裡就這一個孩子，肯定是用心栽培的。」由此可知，小四月目前正在瑞士留學。對於外貌，網友看法分歧。有人認為小四月長相難以一眼看出像誰，也有不少人指出她更像父親黃有龍，而與母親趙薇的相似度反而不高，但整體氣質仍令人印象深刻，成為近期網路討論焦點。

更多三立新聞網報導

44歲孫藝珍紅色開衩禮服太犯規 逆天長腿曝光全網集體失守

蔡阿嘎自爆《陽光女子合唱團》看不懂哭點 老婆二伯一句話全網直接淚崩

凍齡女神尹恩惠無P圖瘋傳！臉部「真實狀態」引熱議：「差點認不出來」

歐陽娜娜微博之夜黑白雙殺！側乳鏤空性感全開 紅毯尺度直接拉滿

