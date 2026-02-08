趙薇女兒「小四月」罕露面 一頭金髮、機場穿搭成焦點

趙薇女兒小四月更新近況。(取材自小紅書)

曾是中國頂流藝人的趙薇於2021年8月被列劣跡藝人，神隱多時，變得十分低調，行蹤亦相當神祕。2024年12月，她突然在社交平台發文宣布，已與富商黃有龍離婚。據悉，趙薇與前夫育有一女小四月，今年已經16歲，最近小四月於社交網更新近況，引來網友熱議。

香港01報導，早前有網友於社交平台分享趙薇女兒小四月在IG曬出的自拍片段，片中可見，即將踏入16歲的小四月遺傳了媽媽趙薇的一雙大眼睛和臉型，已長得亭亭玉立。留著一頭長髮的她，散發濃濃少女味，但金咖啡色髮色也帶了點叛逆的感覺。還有人從她的機場穿搭評價，「比50歲媽媽還時尚」。

有網友指出，小四月看來很像ABC，博主便回應表示，「在瑞士上學寒暑假都在國內，就這一個娃肯定用心培育」，據了解，小四月就讀的是瑞士蘿實學院。

