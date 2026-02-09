趙薇復出遙遙無期！15歲愛女「超高顏值」曝光 網：母女長得不像

娛樂中心／蔡佩伶報導

趙薇復出之路仍受阻。（圖／翻攝自趙薇微博）

中國女星趙薇跟富商黃有龍離婚多年，而兩人育有一個女兒，如今也即將滿16歲，近日，趙薇罕見現身小紅書，超高顏值也掀起網友的討論，甚至有人直言「母女不像」。

近日，趙薇因為15歲女兒「小四月」再度受到網友討論，只見曝光近況的小四月，有著甜美臉蛋以及一雙大眼睛，網友目測身高約170公分左右，大讚有韓團女偶像的感覺，部分網友則認為小四月跟趙薇「一點都不像」、「像爸爸」。

事實上，趙薇因捲入稅務問題，遭到中國視為「劣跡藝人」封殺四年，連作品也全都下架，她去年跨年夜凌晨現身自家酒莊直播間，怎料才出現不到10分鐘，畫面便瞬間轉黑，後續證實遭到平台封鎖，復出之路仍是遙遙無期。

趙薇女兒罕見露面。（圖／翻攝自小紅書）

