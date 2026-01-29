趙薇成「劣跡藝人」遭封殺4年！突露面直播10分鐘被切黑幕 無奈喊話粉絲：活久一點

趙薇遭封殺已4年多。翻攝微博

49歲的趙薇是《還珠格格》戲迷心中永遠的「小燕子」，2021年卻突然被中國官方點名為「劣跡藝人」，被封殺4年多，日前突然現身直播間，被視為為復出「試水溫」，結果才播10分鐘，畫面就突然被平台切成黑幕，看來復出之路仍遙遙無期。

趙薇在跨年夜凌晨，突然在自家酒莊直播間露臉，讓粉絲相當興奮，不過很快就被切成黑幕。後來趙薇偶爾會被粉絲捕捉到，在酒莊直播間中與主播連線互動，有粉絲敲碗她開演唱會，她無奈說：「大家就活久一點吧，總會等到的。」

趙薇在直播中露臉。翻攝微博

遭封殺期間證實離婚富商前夫

趙薇遭封殺後，2024年對外證實，2021年就已與富商前夫黃有龍離婚。另外，趙薇也接連捲入財務風波，去年9月遭到法院凍結名下股權，涉款約1600萬元人民幣（約7200萬台幣）。



