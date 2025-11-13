趙薇消失3年突曬照！對比昔「1狀態」網看傻

娛樂中心／王靖慈報導

中國女星趙薇因1997年在電視劇《還珠格格》中飾演「小燕子」一角而迅速走紅，隨後演藝事業一路順遂。卻在2021年捲入「債務」與「親日」風波被中國官方點名為「劣跡藝人」，相關作品也遭全面下架，自此行蹤成謎，甚至一度被傳罹患胃癌離世的消息。近日趙薇悄然更新個人社群平台，近況曝光後，再次引發粉絲熱烈討論。

趙薇昔日被傳胃癌離世！她突更新「0修圖近況照」18字揭心境

趙薇近日發出近況照片（左），可見她與2019年的狀態（右），現在的她看起來圓潤很多，且氣場也不太一樣了。（圖／翻攝「vicki_zhaowei」IG）

今年49歲的趙薇，2021年因前夫黃有龍涉及貪腐案件，個人形象受到影響。隨後，她因親日風波遭中國平台封殺，逐漸減少更新日常生活。今年5月曾傳出她因胃癌去世的消息，讓粉絲紛紛嚇到，但最終被澄清只是與她同名的製作人，而非本人。

趙薇前幾日於個人IG發出貼文，貼文中釋出3張風景照，可吸睛的是她於中間還藏了一張自己與湖畔合拍的照片，只見照片中的她留著黑色中長髮，身穿一件米白羽絨外套，並搭配一條亮麗的紅色圍巾，面帶微笑看向鏡頭，將手放於圍巾上，看起來天氣較涼。她略帶詩意寫下：「當你走在旅途中時，事實上也同時在終點」，並在最後俏皮的附上一顆愛心，能感受到現在的她很珍惜當下的每一步，同時也能看得出目前她的個人生活過得還不錯。

粉絲看見趙薇突然發文，紛紛感到很驚喜也很開心。（圖／翻攝「vicki_zhaowei」IG）

貼文曝光後，有網友猜測趙薇是前往中國青海大柴旦翡翠湖景區旅遊，而貼文直至現在吸引7000多名網友前來按讚，久違見到趙薇動態的粉絲們，也紛紛開心留言，「薇姐，我們好想你」、「滿臉笑容好美好幸福，等你多多美照了！」、「你快回來」、「薇姐，祝你一切都好」，還有粉絲為她打氣，表示只喜歡她飾演的「小燕子」，希望未來還有機會能再次看到她的作品。

原文出處：49歲趙薇驚傳「得癌離世」？本尊突發「正臉照」18字曝心境

