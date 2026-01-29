趙薇現身直播間「火速被拉黑」 官媒發文警告：劣跡藝人違規頻傳

趙薇跨年夜現身自家酒莊直播間，不料短短10分鐘就被平台拉黑。翻攝微博



演出《還珠格格》「小燕子」一角紅遍兩岸的女星趙薇，2021年被中國列為「劣跡藝人」慘遭封殺。消失在娛樂圈將近4年，她近日突然現身直播間，疑似為復出鋪路，不過直播才過沒多久就被平台拉黑，重返螢光幕之期難料。

趙薇遭封殺後低調度日，社群也長期停更，網路上開始冒出婚變、癌症等傳聞，直到2024年，趙薇突然宣佈與新加坡富商黃有龍早在2021年就離婚，大眾才又在媒體上見到她。

然而，趙薇近期似乎有意為復出埋下伏筆，除了頻頻在社交平台露臉，恩師瓊瑤過世時也曾悼念。跨年夜當晚，她更現身自家酒莊直播間，臉上妝容精緻，表現亢奮，還跟女直播主親親抱抱，互動熱絡。

不料，直播才進行10分鐘不到，畫面突然轉黑，還顯示「該直播間因違規已被封鎖」。趙薇事後透過粉絲群組以錄音短訊安撫，表示未來不能再以此方式連線，復出行動戛然而止。中國官媒近日更發文批評劣跡藝人違規現象頻傳，例如直播間改名換姓帶貨等，必須整治相關情況。

