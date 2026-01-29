趙薇被封殺4年「露臉直播」突遭卡 「慘吞鐵拳」畫面曝！

娛樂中心／江姿儀報導



49歲中國女星趙薇早年在電視劇《還珠格格》中「小燕子」一角而迅速走紅，隨後演藝事業一路順遂，卻在2021年捲入「債務」與「親日」風波被中國官方點名為「劣跡藝人」，相關作品也遭全面下架，自此行蹤成謎，甚至一度被傳罹患胃癌離世的消息。近年趙薇低調神隱，極少更新個人社群平台，僅偶爾曬出近照。然而遭封殺4年、久未露面的她，近期半夜突襲直播，近況曝光，沒想到才現身10分鐘，畫面突然全黑，瞬間遭平台封鎖。





廣告 廣告

趙薇被中國封殺4年「夜襲直播」突遭卡 露臉10分鐘「瞬間全黑」慘吞鐵拳！

趙薇早年以「小燕子」一角暴紅，2021年捲入「債務」與「親日」風波，被中國官方封殺、列為「劣跡藝人」，已低調神隱4年。（圖／翻攝自趙薇微博）





趙薇被中國封殺4年 深夜「突襲直播」遭卡！

2025年底趙薇多次「獻聲」自家品牌直播，與主播電話連線嗨聊，吸引粉絲關注。跨年當天深夜，趙薇突然露面現身直播，激動親吻主播臉頰、甜蜜擁抱，還貼近鏡頭與粉絲互動，難掩興奮心情，成功讓銷量上漲，外界猜測是否在「試水溫」拚復出，讓忠實粉絲期待。封殺後最新近況曝光，只見49歲的趙薇保養得宜，依舊維持清純臉蛋、白皙肌膚，水潤大眼一如當年，頂著空氣瀏海、精緻妝容，凍齡面貌宛如少女。沒想到她才露臉10分鐘左右，畫面突然全黑，直播無故中斷，帳號遭到平台封鎖。事後傳出趙薇於粉絲群組發出錄音訊息，安慰粉絲，遺憾透露「不能跟你們再連線了」。中國官媒 《新華社》 本月19日發長文評論，措辭嚴厲抨擊「劣跡藝人」違規復出的現象，烙重話喊加強整治、監管，以防堵劣跡藝人鑽漏洞，讓趙薇復出恐無望。

趙薇被中國封殺4年「夜襲直播」突遭卡 露臉10分鐘「瞬間全黑」慘吞鐵拳！

2025年跨年夜，趙薇突然現身自家品牌直播，久違露面，凍齡近況曝光，外界猜測她是否在「試水溫」拚復出。（圖／翻攝自微博）





趙薇被中國封殺4年「夜襲直播」突遭卡 露臉10分鐘「瞬間全黑」慘吞鐵拳！

直播中，趙薇激動親吻、摟抱主播，興奮與粉絲互動；沒想到才露臉10分鐘左右，畫面突然全黑，直播中斷遭到平台封鎖。（圖／翻攝自微博）





事實上，趙薇擁有精緻面容、靈動大眼，早年憑藉熱播劇《還珠格格》暴紅，演活「小燕子」一角，熱情活潑的民間格格形象深植人心，成為觀眾心目中的經典。沒想到2021年中國官方將她列為「劣跡藝人」，全面封殺她，所有作品被無預警下架，粉專微博被關閉。此後數年，她銷聲匿跡，神隱不露面，演藝事業全停擺；2024年她才公開早已和富商老公黃有龍離婚，與愛女低調生活，鮮少更新社群。2025年于朦朧事件延燒，網路瘋傳各種「他殺」陰謀論，爆出中國娛樂圈潛規則黑幕，網友還挖出4位中國藝人也離奇身亡，其中男星喬任梁於2016年離世，當時傳出他被大咖女星趙薇約去「死亡飯局」後才身亡。趙薇多年前 受訪片段 再引發熱議，當時她曾驚吐「我殺過人」，網猜她所指之人正是喬任梁。2025年底傳出，趙薇名下財產被法院凍結，不過她仍偶爾更新社群，悼念恩師瓊瑤、PO出遛狗影片，還上傳正臉自拍照。





趙薇被中國封殺4年「夜襲直播」突遭卡 露臉10分鐘「瞬間全黑」慘吞鐵拳！

喬任梁（右）2016年突然離世，傳言卻說他接受趙薇（左）的邀約親赴飯局，在聚會中受虐長達3小時才身亡。（圖／翻攝自微博）









趙薇被中國封殺4年「夜襲直播」突遭卡 露臉10分鐘「瞬間全黑」慘吞鐵拳！

趙薇捲入于朦朧風波，網友翻出多年前受訪片段，她曾自曝「我殺過人」，網猜她所指之人正是喬任梁。（圖／翻攝自YouTube）









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：趙薇被中國封殺4年「夜襲直播」突遭卡 露臉10分鐘「瞬間全黑」慘吞鐵拳！

更多民視新聞報導

他問中國2區「給台統治」如何？中網「翻牆跪求」不藏了！

范世錡捲于朦朧案竟登「好人榜」？網狂刷3字「結局曝光」！

舔共女星爆破產「賣肉還債」 昔脫口「台灣人」被嗆爆！

