趙薇認離婚1年閃電現身直播間 「親吻女主播臉頰」網驚呆

「小燕子」趙薇2024年12月底突然大動作發文，宣布和富商黃有龍已離婚多時，「懇請各方承認這些事實，避免將我捲入虛假的關聯或無根據的報導」，表示兩人未來橋歸橋、路歸路。而趙薇近年捲劣跡藝人風波，淡出螢光幕前多時，近日某酒莊直播時，趙薇突然入鏡，親了女主播臉頰一下又快速離開，短短幾秒的鏡頭被網友討論瘋傳。

據大陸媒體報導，上月初某酒莊直播間一名女主播熱情介紹酒莊產品，趙薇低調現身，一身簡約穿搭幫推薦產品，一現身就引來大批網友爭睹，接著女主播在介紹時，趙薇突然現身，跟女主播貼臉並親吻對方臉頰，女主播立刻害羞燦笑，兩人親密舉動引來兩派評論，有人認為在直播前發生這舉動有點不妥、尷尬，但也有人覺得兩個女生感情好，沒什麼，不久直播就遭中斷，後續也未發布任何補播或回應聲明。

廣告 廣告

而趙薇上月26日轉發了哥哥趙健的貼文，對方表示網上最近出現許多造謠抹黑趙薇的文章，他們已經多次提告，還有人以身試法，他點名微博博主「姬永鋒」等人，可見姬永鋒25日才發文，造謠稱趙薇涉「黑金鍊」。趙健痛批：「很多自媒體把趙薇視為流量人血饅頭，他們只要沒有熱度了，就會想辦法編造一些聳人聽聞的故事，再取一個吸引眼球的標題，就能夠讓他們換回來想要的數據」。

趙健也護妹妹表示：「維權再艱難，我們也不會停下，每天都會取證，遞交訴訟材料，即使再大的困難，我們也會繼續依法維權，對於上述所有侵權主體，我們將堅決追究其全部法律責任，同時若後續仍有任何主體發布針對趙薇的造謠、誹謗、侮辱內容，我們必將依法追加起訴，絕不姑息！」粉絲回應：「薇姐，這幾天因為你的謠言心力交瘁」、「早該發聲了，希望上熱搜，讓更多的人看到」、「永遠支持薇姐」、「支持維權，網路絕非法外之地」，趙薇親回：「一直在起訴中，受理過程比較長，無法當下見效，理解見諒愛你們」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

《小鬼當家》媽媽辭世 麥考利克金悲慟發文

劇本寫完 人生喜事也同步上線

16億獎勵 春節醫院開診率破7成