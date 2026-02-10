趙薇遭封殺4年復出無望！15歲女兒高顏值成焦點 網讚：韓團等級

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

昔日「小燕子」中國女星趙薇因稅務與政治爭議遭北京封殺，至今已滿4年，作品全數下架，演藝事業陷入停擺。近期，她與前夫黃有龍的15歲女兒「小四月」罕見在社群平台亮相，清新外貌與高挑身材立刻引發網友熱議。

「小四月」現年15歲，即將迎來16歲生日，她的近照在網路上曝光後，甜美臉蛋與靈動大眼成為焦點，網友更驚呼她的身高已逼近170公分，散發超模氣場。有人稱讚她的臉蛋具備韓團練習生的精緻感，也有人認為她更像父親黃有龍，與趙薇相似度不高。

相較於女兒的亮眼近況，趙薇本人則持續面臨封殺困境。去年跨年夜，她曾嘗試透過酒莊直播與粉絲互動，但直播不到10分鐘便遭平台強制中斷並永久封鎖帳號，顯示官方態度依舊嚴厲。

趙薇與黃有龍離婚後，生活重心轉向女兒與自家事業。雖然演藝事業停滯不前，但女兒的成長似乎成了她最大的慰藉。外界對趙薇的關注，也逐漸從螢幕前的掌聲，轉變為對她現況的唏噓。

