趙薇遭封殺4年罕見直播復出 10分鐘畫面突中斷慘被官媒批違規

【緯來新聞網】中國演員趙薇自2021年被列為「劣跡藝人」後銷聲匿跡，直到近日罕見出現在一場直播活動中，疑似測試復出演藝圈的可行性。不過該場直播在開播約10分鐘後突遭平台封鎖畫面，事件引發輿論對劣跡藝人復出政策的再度關注。

趙薇自2021年被列為「劣跡藝人」。（圖／翻攝微博)

趙薇於2008年與黃有龍結婚，2010年育有一女「小四月」，婚後兩人一度共同涉足資本市場投資。中國媒體過往報導指出，兩人因捲入所謂「空手套白狼」爭議，透過高槓桿操作參與「萬家文化」併購案，以約50倍槓桿撬動市值近100億元。



相關事件於2018年遭主管機關裁罰，兩人分別被處以30萬元人民幣罰款，並禁止進入證券市場5年。其後，事件引發多名投資人提起訴訟，涉及多起民、刑事案件，至2019年相關求償案件累計超過540件，其中趙薇個人涉案數量達215件。



趙薇自2021年起被中國官方列為「劣跡藝人」，全面下架其影視作品，並遭封殺至今。此次直播中，趙薇以全妝高調亮相，一度拉升平台銷售數據，卻隨即遭遇技術中斷，顯示其復出之路仍受政策阻礙。



趙薇的公眾形象與私生活自遭封殺以來持續受關注。2024年她證實已與前夫黃有龍離婚，並強調婚姻早於2021年即已依法解除。此舉一度被解讀為她為復出鋪路。



此外，她名下公司去年9月遭法院凍結股權，涉資約1,600萬人民幣，凍結期為3年。儘管如此，趙薇仍時常出現在社交平台，發布悼念恩師影片及與直播主合作帶貨。



綜合中國媒體報導，趙薇此次於自家酒莊開設的直播間在未取得許可情況下開播，因此被緊急下線處理。趙薇隨後透過粉絲群發布語音訊息，表示無法再以此形式與觀眾互動。中國官媒亦隨後刊文批評部分「劣跡藝人」違規復出，重申整治行動將持續推動。

