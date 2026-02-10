趙薇遭封殺4年...「16歲愛女現況流出」 大眼睛卻不像媽

中國女星趙薇和女兒小四月。（圖／翻攝自微博）





中國女星趙薇和前夫黃有龍育有一女「小四月」，身為星二代一舉一動都成為焦點，上月她去到機場接機媽媽，還有近日自拍照曝光，雖然美但不像媽媽也引起熱議。

小四月上月被拍到去機場接機趙薇。（圖／翻攝自微博）

小四月上月被捕捉到去往機場接趙薇，當時就發現她染一頭金髮，身材纖細、身高約有170公分左右，整個人十分有明星氣場。雖然小四月同樣擁有一雙水靈靈的大眼睛，但大多人還是認為比起趙薇，她更像爸爸。

事實上，趙薇疑似因稅務問題而被列為「劣跡藝人」，基本不現身螢光幕前，連過往影視作品都被下架；去年跨年夜凌晨開直播試水，但博不到10分鐘就被切掉，可以說想回歸中國市場很難。



