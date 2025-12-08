趙蘭健指控：中共藉紐約時報發動全球輿論戰 新冷戰結構下清洗海外華語聲音

中國流亡海外獨立調查記者趙蘭健。 圖：翻攝「X」@uyunistar

[Newtalk新聞] 中國流亡海外獨立調查記者趙蘭健在社群平台X（前推特）發文，表示原先計劃於美東時間12月8日上午8時（台北時間晚間9時）發布系列調查報告首篇，因中共利用美國《紐約時報》作為「突擊隊」，對全球華語自由聲音發起全新輿論清洗行動，迫使他提前在台北時間晚間6時30分發布《中共全球大外宣·最新執行方案》系列首篇，揭露中共新一輪全球輿論戰、媒體滲透與資訊清場的底層邏輯。趙蘭健指控，這是中美進入「新冷戰結構」後，中共為戰爭準備期清理「不受控」異議聲音的第一槍。趙蘭健強調，白宮《2025國家安全戰略》已宣告全面脫鉤與圍堵中國，中美互動時代結束，海外華語世界成為中共資訊戰首要戰場。

廣告 廣告

趙蘭健表示，《紐約時報》於12月7日深夜（台北時間8日清晨）提前發布長篇報導《被COVID生物武器理論撕裂的已婚科學家》，針對中國病毒學家閻麗夢（Li-Meng Yan，音譯）發動攻擊性敘事，將其描繪為受保守派操弄的「媒體明星」，質疑其COVID-19病毒為中共軍方實驗室生物武器論的科學依據，並描述其逃亡美國後隱居、與家人斷絕聯繫的「悲劇」。趙蘭健稱，此報導非中立調查，而是中共「全球輿論清場行動」的開端，目的在抹黑最具國際影響力的華語異議人士，為後續大規模打壓鋪路。

趙蘭健在報告中指出，《紐約時報》北京分部長期受中共「養熟」，透過記者證、關係資源與內部消息控制外媒。該報中文網主編袁莉（Lily Yuan）曾任新華社軍事記者，象徵紐時與中共的「結構性互惠」。他舉例，疫情初期王月梅（Vwang）急於為中共「定性」病毒源頭；鐵鏈女事件中壓下核心證據；去年抹黑神韻藝術團，均為「對華利益協作」。此次閻麗夢報導，則是「建立敘事框架」，將海外自由聲音標籤化為「不穩定因素」，方便中共在戰爭準備期反向影響中國內部認知。

閻麗夢報導詳述其背景：出身青島，香港大學病毒學博士後，2014年嫁給斯里蘭卡病毒學家Perera。2020年4月，她逃離香港抵美，受郭文貴基金會資助，每月獲1萬美元，於福斯新聞推廣病毒「非自然起源」論，獲川普顧問班農（Steve Bannon）讚為「媒體明星」。報導稱其理論遭主流科學家駁斥，2023年遭中國國家警察跨國鎮壓指控，2025年Google警告其帳號遭國家級駭客攻擊。她現隱居美國，拒絕家人聯繫，恐中共利用父母與丈夫「誘捕」她，稱「中共五年來用家人作為工具，試圖抹除病毒真相」。趙蘭健批評，此文非澄清事實，而是「塑造敵人形象」，預告下一個目標為X平台上「觀點尖銳」大號，包括他本人。

趙蘭健分析，在白宮《2025國家安全戰略》框架下，中美已形成「冷戰結構」，中共須先壓制海外華語自媒體，因其影響力遠超大外宣，反向滲透中國內部。過去三天，他已隱晦警告紐時準備「大型華語輿論整肅系列」，情報來自中共外宣系統、前新華社與紐時記者等多源交叉驗證。他透露，紐時北京記者曾聯繫其舊同事「定性」他本人，顯示清洗已鎖定異議者。趙蘭健曾任中共國際媒體從業，對接外交部新聞司，深知外媒記者證為控制工具：地方政府红包、宣傳部安排資源，換取「乖順」。他預測，後續將深挖紐時「養媒系統」、外媒配合方式、X算法封鎖與中共科技公司「深潛體系」。

趙蘭健表示，此文提前發布，是為打破中共節奏，讓全球知曉紐時非「突然行動」，而是外宣新計劃的先鋒。他稱，此戰非新聞事件，而是「比文化大革命更隱蔽、更技術化」的國際化清洗。海外華語世界將面臨持續壓力，但「我們不會沉默」，調查團隊已準備後續揭露。此次事件，凸顯中美地緣緊張下，媒體成為新戰場。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

有圖有真相！北京大規模軍事秀力 澳洲監控中國海軍4艦現身菲律賓海

楊宏基觀點》溫水煮青蛙的「第四次台海危機」？！中國海軍大規模部署的區域緊張與挑戰