趙詠華爆瘦8公斤登民歌50高峰會 李翊君〈萍聚〉數千人當合聲

趙詠華（前排左起）、于台煙、鄭怡、金智娟、許景淳、王海玲、李明德（後排左起）、羅吉鎮、殷正洋、施孝榮、王中平、周治平、王瑞瑜登「民歌50高峰會 最終加場」。寬宏藝術提供



2025「民歌50高峰會 最終加場」今(11╱15)在台中惠蓀堂登場，施孝榮領軍殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華和特別嘉賓李翊君掀回憶殺，他爆料：「詠華為了這場的演出瘦了8公斤。」還笑說：「我因為之前瘦太多擔心自己變成紙片人，所以我沒有繼續往下瘦，但是往高的方面，我就有做到！為了演唱會的製作，我的髮際線又提高了很多，我想要不了多久，就會成為中央跟地方攜手合作的典範。」

李翊君演唱〈萍聚〉掀回憶殺。寬宏藝術提供

不同於年初的6場「民歌50高峰會」，歌單全新編排，所有歌手一起大合唱〈看我聽我〉、〈歌聲滿行囊〉等歌揭開序幕，接著施孝榮以〈俠客〉搭配雷射效果展現氣勢；金智娟帶來〈大公雞〉、〈虎姑婆〉，讓觀眾紛紛跟著輕哼；王中平的〈愛情釀的酒〉一展深情嗓音；李明德則以〈踏著夕陽歸去〉勾起濃烈青春回憶；鄭怡以〈微光中的歌吟〉帶來無限能量；王瑞瑜、王海玲、羅吉鎮、趙詠華、周治平、于台煙、許景淳與殷正洋更接連深情詮釋經典民歌；而李翊君則以〈萍聚〉讓全場數千人當合聲，成為最動人的片刻之一。

演唱會尾聲，全體歌手再回到台上，帶來〈我家在那裡〉、〈何年何月再相逢〉等合唱曲，近3小時演出誠意十足，施孝榮感性地說：「今天是民歌高峰會在台中最後1次的演出，今天過後，一切依舊，民歌高峰會就只能留在你我的回憶裡，謝謝大家一起共創這美好的一切。」11月29日、12月6日「民歌50高峰會 最終加場」將移師台北與高雄。

