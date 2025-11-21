趙雅芝孫女首露面「瓜子臉、大眼睛」 高顏值被誇：隔代遺傳天花板

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星趙雅芝縱橫演藝圈多年，更因為出演《新白娘子傳奇》中的「白蛇」一角，受到許多人喜愛。日前，趙雅芝迎來71歲生日，當天也舉辦慶生活動邀來許多大咖來賓共襄盛舉，其中趙雅芝孫女一出場，超高顏值便掀起大家議論。

趙雅芝在15日舉辦慶生活動，不只她凍齡外貌受到討論，就連當天孫女化身經典角色「白娘子」，登台演唱《千年等一回》絲毫不怯場，動作自然大方的態度，同樣引來網友誇讚，顏值更被認為完全復刻奶奶趙雅芝的基因，根據曝光的畫面，趙雅芝孫女有著瓜子臉、一雙大眼睛以及挺直的鼻樑，長相可愛的她圈粉無數。

廣告 廣告

事實上，趙雅芝對於孫女的隱私相當保護，沒想到這回大方讓孫女在生日宴會上首度露面，也難怪會掀起網友注意，直呼：「迷你版白娘子」、「隔代遺傳天花板」，甚至有網友挖出趙雅芝的童年照片，表示孫女與趙雅芝小時候如出一轍。

趙雅芝凍齡外表也受到大家關注。（圖／翻攝自趙雅芝微博）

更多三立新聞網報導

劉雨柔抓包球星尪私聊「巨乳薄紗辣妹」氣炸 對話內容曝光了

基隆人欠了誰？謝忻慘遭1物噴濺「整個臉爛掉」 崩潰：我要瘋了

移居澳洲3個月！47歲楊皓如突宣布「驚人新身分」 證實成全球代表

歐陽靖赴日大解放！揪他「全裸泡湯」雪白美肌看光光 養眼畫面流出

